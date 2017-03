Ein großer grüner Zuschauer Tennisprofi Tommy Haas verliert in der ersten Runde – und freut sich trotzdem. Der Grund ist ein ganz besonderes Selfie.

Sonst ist es eigentlich Tommy Haas, der um Selfies gebeten wird. Doch beim Tennisturnier in Miami greift er schnell selbst zum Handy. Ein knapp ein Meter langer Leguan auf der Anzeigetafel – ein wirklich seltenes Motiv. © dpa

Plötzlich liegt er da, einfach so: Iggy, der Leguan. Unbemerkt hat sich das knapp einen Meter lange, grüne Reptil auf den Tennisplatz im kalifornischen Miami geschlichen und ist seelenruhig auf die Anzeigetafel geklettert – mitten in der entscheidenden Phase des Spiels von Tommy Haas gegen den Tschechen Jiri Vesely. „Das war wirklich cool. Vielleicht hatte er die Info bekommen, dass ich hier wahrscheinlich das letzte Mal spiele und wollte einfach mal ,Hi‘ sagen“, meint Haas.

Dass der 38-Jährige die Partie verloren hat, gerät schnell zur Nebensache. Interessanter ist der ungewöhnliche Zuschauer. „Wir wussten gar nicht, wo der Leguan herkam. Am Ende war meine größte Sorge, dass er sicher und gesund geborgen und weggebracht werden kann“, erklärt Haas nach der umkämpften Drei-Satz-Niederlage. Die erlebt beim Stand von 3:3 im letzten Satz ihren dramaturgischen Höhepunkt, als der Leguan, der laut Turnierleitung Iggy heißt, auf der Anzeigetafel auftaucht. Der Stuhlschiedsrichter weist die Profis daraufhin an, weiterzuspielen. Das Tier sei ungefährlich, sagt er. Doch Vesely weigert sich: „Ich kann mich beim Aufschlag nicht konzentrieren“, klagt der Tscheche. Minutenlang wird das Match unterbrochen, die Zuschauer klatschen und feiern Iggy.

Und Haas macht schnell noch ein Selfie mit dem Überraschungsgast, ehe das Tier dank tatkräftiger Unterstützung eines Helfers eingefangen und von der Anlage geschafft wird. „Das ist ein interessantes Foto. Ein Tier von solch einer Größe habe ich noch nie erlebt. Es war wirklich lustig“, findet Teilzeitprofi Haas, der in den vergangenen Wochen das Turnier im kalifornischen Indian Wells als Direktor geleitet hatte. „Arbeitstechnisch waren das wahrscheinlich die härtesten zweieinhalb Wochen, die ich jemals hatte“, berichtet er.

Momentan plant der einstige Weltranglisten-Zweite in diesem Jahr einige Starts bei Sandplatz- und Rasenturnieren und will sich dabei auch in Deutschland präsentieren. „Dann schauen wir, was passiert“, sagt Haas, der nach einer langwierigen Verletzungspause nur auf Platz 1 022 der Weltrangliste geführt wird. Zumindest Iggy interessiert sich dennoch für den früheren Teenie-Schwarm. (sid, mit SZ)

