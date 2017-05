Ein großer Brocken aus der Elbe Eigentlich wollte Michael Preusche unter der Elbbrücke in Bad Schandau Hechte angeln. Dann hatte er plötzlich etwas anderes am Haken – etwas Großes.

Stolze 1,36 Meter misst der Wels, den Michael Preusche aus der Elbe gefischt hat. © Marko Förster

Stolze 1,36 Meter und mehr als 20 Kilo auf der Waage: Michael Preusche hat per Zufall einen großen Brocken aus der Elbe gezogen. Eigentlich wollte der Neustädter am Donnerstag unter der Elbbrücke von Bad Schandau nach Hechten fischen. Doch nach nur zehn Minuten war ein ganz anderer Fisch an der Schnur: ein Wels. Die Tiere wachsen ihr Leben lang, können je nach Lebensbedingungen bis zu drei Meter lang und bis zu 80 Jahre alt werden. Dieses Exemplar aus der Elbe war also noch nicht einmal ausgewachsen. (mf)

zur Startseite