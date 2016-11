„Ein großartiger Ort“ Angelika Behnke ist als neue Frauenkirchenpfarrerin ins Amt eingeführt – und hat gleich eine Aufgabe für die Gemeinde.

Setzte sich aus einem Dutzend Bewerbern durch: Angelika Behnke ist jetzt die zweite Pfarrerin an der Frauenkirche. Sie soll vor allem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen fortführen sowie Kontakte in der Friedensarbeit pflegen. © Marlen Mieth

Was gibt es zur Einführung einer neuen Pfarrerin für einen besseren Zeitpunkt als den ersten Advent? Das neue Kirchenjahr beginnt mit der Vorfreude auf Weihnachten. Dies ist eine Zeit, die auch viele nicht kirchlich geprägte Menschen in die Gotteshäuser spült. Vor allem in die Dresdner Frauenkirche, die zur Amtseinführung der neuen Pfarrerin Angelika Behnke am vergangenen Sonntag fast bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Mit einem inneren Strahlen zog die 43-Jährige in die Kirche ein. Mit einer ebensolchen Freude nahm sie den Segen für ihre neue Aufgabe entgegen und mit ebensolchem Blick schaute sie die Gemeinde lange an, bevor sie die erste Predigt von der Kanzel dieser besonderen Kirche hielt.

Und diese Ansprache kam gleich an. Vor ihrem Amtsantritt sprach Behnke von ihren Begabungen, die sie bestmöglich für die Gemeinde einsetzen wolle. „Ich möchte Menschen, denen der Glaube fremd geworden ist, diesen wieder nahbar machen“, sagte sie. „Ich möchte ihnen für den Alltag etwas mit auf den Weg geben.“

So sprach sie in ihrer ersten Predigt vom sicheren Wohnen, „dem Wert, den es hat, einen Ort zu haben, an dem wir unser Leben frei gestalten können.“ Ihre eigenen Erfahrungen beim Umzug nach Dresden ließ sie mit einfließen. Um dann auf andere zu verweisen, denen Heimat und Wohnung genommen wurden. „Heimat übersetze ich mit Sehnsucht“, sagte die Pfarrerin. „Sehnsucht, nach Hause zu kommen, aber auch, auf etwas zuzuleben.“ Diese Sehnsucht sei der Anfang von Veränderung. Und sie mahnte: „Beschränken wir uns auf historisches Gedenken, ist es auf Dauer zu wenig, um uns fürs Heute zu ermutigen.“

Im Auswahlverfahren überzeugte Behnke unter anderem damit, dass ihr Profil genau auf die Anforderungen passte. „Mein roter Faden ist die Suche nach Sprache und Ausdrucksform für den Glauben. Mir ist wichtig, weitererzählen zu können, was mich im Leben trägt.“ Angelika Behnke stammt aus der 2 500-Seelen-Gemeinde Neuhardenberg am Rande des Oderbruchs in Brandenburg. Ein geschichtsträchtiger Ort: In der Zeit des Nationalsozialismus trafen sich im dortigen Schloss wiederholt Mitglieder des deutschen Widerstands gegen Hitler. Das habe ihr Geschichtsverständnis geschult, so Behnke.

Die christliche Prägung bekam sie im Elternhaus. „Meine Mutter war als Gärtnerin und Blumenhändlerin wichtige Gesprächspartnerin bei Trauergebinden. Sie war eine Seelsorgerin.“ Damals habe sie viel mitbekommen. „Das ist immer noch so. Ich konnte schon immer gut zuhören.“ Angelika Behnke studierte evangelische Theologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Ihr Gemeindevikariat machte sie an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wo sie auch Erfahrungen in der Nagelkreuzarbeit sammelte. Vor ihrer Ordination im Jahr 2010 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Praktische Theologie der Göttinger Universität und befasste sich dort ganz lebensnah mit dem Thema „Kirchenökonomie und Fundraising“; ein Bereich, in dem sie sich an der Frauenkirche gut einbringen kann. Später wurde sie Pfarrerin in Frankfurt/Oder. Ab 2013 gab sie Glaubenskurse für Erwachsene in einem Projekt der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

Sie wird nun die erste Frau in der 300-jährigen Geschichte der Frauenkirche sein, die von der Kanzel predigt. Diese herausgehobene Position spielt sie herunter. „Jeder Mensch ist anders“, sagt sie. „Da spielt das Geschlecht eine geringe Rolle.“ Ihr Terminkalender steht bereits. Zusammen mit Pfarrer Sebastian Feydt wird sie sich die Aufgaben teilen: Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Mittags- und Kuppelandachten. „Es ist einfach großartig, an dieser Kirche Dienst tun zu können.“

Die Nachfolgerin von Pfarrer Holger Treutmann freut sich über die Vielfalt, die eine City-Kirche ohne feste Gemeinde mit sich bringt. „Es ist eine Gemeinde der Gelegenheit“, schwärmt sie. „Unsere Aufgabe: Wie bekommen wir es hin, dass alle, die in die Kirche kommen, auch etwas mitnehmen?“ Dazu könne man die Wirkung des Ortes gar nicht unterschätzen. „Und Kirchenführungen können Glaubenskurse to go sein.“ Zum Schluss ihrer Predigt gibt sie den Anwesenden mit auf den Weg, auf dem Neumarkt mal eine Minute in den Himmel zu schauen. „Etliche werden es ihnen nachmachen“, sagt sie. „Die Leute lieben Botschaften von oben; aufrichtende, die die Schultern straffen und den Blick lenken von den eigenen Schuhspitzen in das Gesicht des anderen.“

Ob die vielen prominenten Gäste dieses Tages – wie Kurt und Ingrid Biedenkopf, Thomas de Maizière, Eberhard Burger, Frank Richter, Ludwig Güttler oder Alt-Bischof Jochen Bohl – ihrer Aufforderung noch an diesem Tag folgten, konnte leider nicht mehr ergründet werden. Aber: Frau Behnke ist bis zum 23. November 2022 eingestellt. Da bleibt noch etwas Zeit.

