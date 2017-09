Ein grandioses Rennjahr Der 17-jährige Tim Georgi vom Freudenberg Racing Team Bischofswerda ist in dieser Saison voll durchgestartet.

Tim Georgi präsentiert hier den Pokal für seinen Rennsieg im Northern Europe Cup auf dem Sachsenring. Es ist bei Weitem nicht die einzige Trophäe, die sich der 17-Jährige bereits geholt hat. © PR

Motorradsport. Es besteht kein Zweifel: Ein weiterer Nachwuchspilot vom Freudenberg Racing Team Bischofswerda ist auf dem Sprung in die Motorrad-Weltmeisterschaft. Was der 17-jährige Tim Georgi in der laufenden Saison abgeliefert hat, das ist schon jetzt Weltklasse. Für mehrere WM-Rennen erhielt der gebürtige Berliner eine Wildcard – und lieferte Klasseleistungen ab. Auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal belegte er in der Moto 3-Weltmeisterschaft Platz 24. Mit einem angebrochenen Fuß von vorausgegangenen Testfahrten im tschechischen Brünn.

Genau für diese Strecke gab es dann die nächste Wildcard. Und Georgi zeigte auf dem 5,4-Kilometer-Kurs in Tschechien, was wirklich geht, wenn er gesund auf seiner KTM antreten kann. Zum ersten Mal in seiner Karriere fuhr der Freudenberg-Pilot als 18. unter die Top 20 in der Motorrad-Weltmeisterschaft.

„Ein unglaubliches Wochenende“, sagte der überaus zufriedene Georgi danach. „Ich bin einfach nur glücklich und genieße es in vollen Zügen. Im Rennen bin ich gut gestartet. Als ich dann die Spitze vor mir sah, war das schon sehr unwirklich. Am Ende hätte ich nur noch etwas mehr Regen gebraucht, dann wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen.“ Denn der 17-Jährige ist definitiv ein Spezialist auf nassen Strecken. Das zeigte er in Brünn, als er im freien Training alle, aber auch wirklich alle, WM-Piloten hinter sich ließ. Bis dann im späteren Zeittraining der Kurs trocken wurde. Da zogen die erfahrenen Fahrer dann einfach schneller ihre Runden.

Derzeit plant das Freudenberg Racing Team Bischofswerda nicht nur für den Saisonabschluss in Assen. Dort steht ab dem 29. September das Finale mit zwei Rennen um den ADAC Northern Europe Cup (NEC) in der Moto 3 auf dem Programm. Keine Frage, wer derzeit das Klassement anführt. Tim Georgi mit 145 Punkten vor seinem Teamkollegen Jan-Ole Jähnig, der 128 Zähler auf dem Konto hat. Doch der Blick geht natürlich schon Richtung Saison 2018.

Teamchef Carsten Freudenberg: „Grundsätzlich sind wir für alles offen und Tim ist dabei unsere erste Wahl. Wir arbeiten nun schon drei Jahre mit ihm zusammen und haben auf diesem Weg schon viel erreicht. Wir haben uns gegenseitig schätzen gelernt und eine ausgezeichnete gemeinsame Basis. In den nächsten Wochen wird sich herausstellen, wie es mit Tim und unserem Team in Zukunft weiter geht.“

Die Verhandlungen laufen bereits

Denn der 17-jährige Georgi hat nach seinem Schulabschluss inzwischen eine kaufmännische Ausbildung angetreten. Wie sich das mit einer Motorrad-Karriere vereinbaren lässt, muss erst einmal geklärt werden. „Für nächstes Jahr gibt es zwei Optionen“, verrät der Teamchef und ergänzt: „Entweder wird es eine komplette Saison in der Supersport 300-Weltmeisterschaft. Oder wir fahren die Junioren-WM. Ich bin momentan in Verhandlungen mit Tim sowie den Herstellern KTM und Yamaha.“

Vorher konzentrieren sich die Bischofswerdaer Piloten allerdings auf das große Saisonfinale. „Dabei muss ich unser Team aufteilen“, sagt Carsten Freudenberg. „Zeitgleich mit dem NEC-Finale in Assen ist auch das Finale in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in Hockenheim. Und wir kämpfen in beiden Meisterschaften um den Titel.“

Spitzenreiter Georgi tritt im NEC an, wo in den zwei Rennen noch 50 Meisterschaftspunkte vergeben werden. Sein größter Verfolger, Teamkollege Jan-Ole Jähnig, fährt aber nicht in Assen, sondern beim IDM-Finale in Hockenheim. Grund: Dort führt Jähnig die Meisterschaft in der Supersport 300-Klasse mit 19 Punkten Vorsprung an. Zweiter ist mit Maximilian Kappler ein weiterer Freudenberg Pilot. „Es wird also ein Kampf unserer beiden Fahrer um den Titel“, freut sich Freudenberg auf die Rennen in zehn Tagen. „Wir hoffen natürlich, dass alles klappt und wir beide Meisterschaften gewinnen können.“

Bleibt ein kurzer Rückblick auf die Motorradsport-Karriere von Tim Georgi. Schon im Alter von zehn Jahren fuhr er im ADAC Mini Bike Cup auf einer Honda NSR 50 in der Einsteigerklasse auf Platz 17 der Gesamtwertung. Ein Jahr später war der Berliner schon Dritter und 2012 im NSF 100 Cup nochmals Fünfter. 2013 wurde Georgi als Förderpilot in die ADAC Stiftung Sport aufgenommen. Im selben Jahr gelangen ihm in 18 Rennen 15 Podestplätze, darunter ein Sieg und Platz drei der Gesamtwertung im ADAC Mini Bike Cup Honda NSF 100.

2014 fuhr Tim Georgi für das Team Bergau im ADAC Junior Cup, den er auf seiner KTM dann auch gewinnen konnte. Danach wechselte er zum Freudenberg Racing Team Bischofswerda und wurde 2015 Deutscher Meister in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in der Moto 3-Klasse. „Was damals erfolgreich begann, wird dieses Jahr fortgesetzt“, erklärte Georgi schon vor der nun zu Ende gehenden Saison. Und die war dann bisher wirklich extrem erfolgreich.

Teamchef Carsten Freudenberg: „Tim war in Brünn der drittjüngste Fahrer im Feld, also ein absoluter Rookie in der WM. Der Erfolg dort macht mich wirklich sehr glücklich. Dabei möchte ich auch unsere Mechaniker-Crew um ihren Chef David Schenk nicht vergessen. Die haben dort wie immer einen erstklassigen Job gemacht. Danke Jungs!“

www.racingteam-freudenberg.de

