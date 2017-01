Ein Grabstein für zwei kleine Engel Im Oktober 2015 starben die Kamenzer Geschwister bei einem Verkehrsunfall. Ein unerfüllter Wunsch ist geblieben.

Das doppelte Kindergrab auf dem St. Just Friedhof in Kamenz zieht Blicke an. Die Eltern der beim Unfall im Oktober 2015 verstorbenen Geschwister besuchen es täglich und pflegen es liebevoll. Nun fehlt nur noch ein passender Grabstein, der für die junge Familie jedoch derzeit unerschwinglich ist. Noch immer ziert ein schlichtes Holzkreuz das Grab. © Matthias Schumann

Der Weg ist immer gleich schwer. Und das liegt nicht am Anstieg des Hauptweges auf dem Just-Friedhof. Es liegt an der stillen Verzweiflung in den Herzen. Wie oft haben die jungen Eltern ihre Schritte bis zum Doppelgrab schon gezählt? Eigentlich könnten sie es ausrechnen. Denn seit dem Tod ihre geliebten Kinder im Oktober 2015 verging kein Tag, an dem sie nicht hier waren. Zwei Mal Weihnachten gingen mittlerweile ins Land. Ein Osterfest, ein Sommer. Ein bitterer Jahrestag.

Für Familie R. aus Kamenz brach am 20. Oktober 2015 die Welt zusammen. Von einer Sekunde zur anderen. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Wurzen kamen die beiden Kinder ums Leben. Das Mädchen Chantal hatte vor Kurzem ihren zehnten Geburtstag gefeiert. Bruder Niklas seinen Achten. Ihre Mutter überlebte den verhängnisvollen Schicksalstag. Noch immer kann und möchte sie nicht darüber sprechen. Irgendwie ging es trotzdem weiter. Allein der Schmerz wandelte sich. Beide Kinder auf einmal zu verlieren – das kann und möchte sich wohl niemans vorstellen. Schwägerin Stefie Röpke erlebte das Ganze mit. Wenn oft nur aus der Ferne. „Es war traurig und schwer. Vor allem für die Eltern. Vieles hat sich seitdeml verändert“, erzählt sie. Eigentlich alles. „Jeder trauert schließlich anders. So ein Schicksalsschlag kann natürlich dann auch zur Zerreißprobe für die Partnerschaft werden“, weiß sie. Oder es schweißt zusammen. Letzteres ist eingetreten.

Tägliches Ritual hilft

Das tägliche Ritual auf dem Just-Friedhof hilft. Die Grabstelle fällt auf. Den Blick abzuwenden fällt schwer. Sofort erkennt man, dass hier zwei kleine Engel ihre letzte Ruhe gefunden haben. Kerzen, Plüschtiere, Gestecke, Schmetterlinge, Windräder sind zu sehen. In doppelter Ausführung. Und immer wieder Marienkäfer. Zurzeit bedeckt Schnee das Grab. Zwei kleine Tannenbäume ragen noch aus dem kalten Weiß. Weihnachten schmerzte der Verlust besonders. Die letzten 15 Monate haben nichts genommen von der Verzweiflung. Ohne professionelle Hilfe wäre vieles nicht denkbar. Dass Schwägerin Stefie Röpke sich nun zu Wort meldet und Engagement in einer Sache Zeit, hat seinen Grund. „Die Eltern möchten einen besonderen Stein für das Kindergrab anfertigen lassen. Dieser ist jedoch sehr teuer“, erzählt sie. Auch die Friedhofssatzung erleichtert ihnen das Vorhaben nicht. Und seit dem Unfall ist die junge Mutter arbeitsunfähig und wurde fristlos gekündigt, da die Ausfallzeiten andauerten. Die finanziellen Sorgen nahmen zu. Die Grundschule am Forst, an welcher die Kinder lernten und beliebt waren, und auch der Sportverein SV Einheit Kamenz sammelten damals bereits Spenden. Sehr dankbar waren die Eltern darüber. Diese sind jedoch aufgebraucht. Allein die Beerdigungskosten waren immens.

Ein großer weißer Grabstein wäre nun ihr Traum. Doch von dessen Erfüllung sind sie meilenweit entfernt. „Daher haben wir eine besondere Spendenaktion ins Leben gerufen. Für jeden Euro sind wir sehr dankbar, denn es ist uns wichtig, den beiden ihren Herzenswunsch erfüllen zu können“, schreibt Stefie Röpke auf der Internet-Spendenseite „Leetchi“. 282 Euro von erforderlichen 3000 Euro sind seit dem Eröffnen der Seite bereits zusammengekommen. Noch 90 Tage lang ist das Konto eröffnet. „Wir wissen, dass viele Leute solchen Aktionen kritisch gegenüberstehen. Deshalb kann man mich gern anschreiben auf Facebook. Es gibt natürlich auch andere Wege, zu spenden“, erklärt Stefie Röpke.

Der Schnee wird wegtauen. Dann kommt ein nächster Frühling. Es wird weiter gehen, das Leben. Das weiß Familie R. Trotzdem kann keiner die gerissene Lücke füllen. Aber viele könnten mithelfen, die Dinge ein bisschen einfacher zu machen.

Spendenaktion:

Über die Plattform Leetchi kann jeder kostenlos eine private Spendenaktion starten und so Geld für die Umsetzung einer besonderen Idee oder eines Herzenswunsches sammeln. Stefie Röpke hat das für den Kinder-Grabstein getan. Bei Fragen Kontakt aufnehmen über Facebook: Stefie Röpke - Spendenaktion Kindergrab oder Stefieroepke@gmx.de

Im Internet findet man die Spendensammelaktion unter www.leetchi.com/c/trauerfeier-von-stefie-roepke

