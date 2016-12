Ein Glückskind In der Handball-Szene ist Christian Prokop längst ein angesagter Name. Doch die Öffentlichkeit staunt immer noch.

Christian Prokop ist in Leipzig zu Hause und mit ihm Tochter Anna. © worbser-sportfotografie

Für ihn muss das doch sein, als wenn Geburtstag und Weihnachten zusammenfallen, und das jeden Tag aufs Neue. So viel Erfolg, gute Nachrichten, Glücksmomente im Überfluss … Christian Prokop muss herzlich lachen. Er kennt schließlich dieses Gefühl. Seit nun schon 38 Jahren feiert der Trainer von Leipzigs Bundesliga-Handballern am Heiligen Abend seinen Geburtstag. „Einen ganzen Tag Geschenke bekommen, mir gefällt das“, sagt Prokop.

Dass er sich tatsächlich freut, verraten seine Gesichtszüge. Die Mundwinkel fast an den Ohren, die Augen zusammengekniffen und dazu ein leicht versonnener Blick – so stellt man sich einen zutiefst zufriedenen, glücklichen Menschen vor, eben einen wie Prokop. Noch ist das Jahr nicht ganz zu Ende, doch egal, was am Montag im letzten Ligaspiel in Stuttgart passiert, 2016 ist richtig gut gelaufen, fast schon beängstigend gut. Für seinen Verein SC DHfK Leipzig, seine Familie, vor allem aber für Prokop selbst.

Souveräner Klassenerhalt als Neuling in der stärksten Liga der Welt, Wahl zum Trainer des Jahres durch die Kollegen, aktuell Tabellensiebenter mit Tendenz nach oben, dazu das Erreichen der Pokalendrunde und jede Menge begeisternde Spiele, die in Leipzig 50 Jahre nach dem Sieg im Europapokal der Landesmeister eine neue Handball-Euphorie ausgelöst haben.

Schneller, steiler Aufstieg

Es ist also einiges zusammengekommen, und die Krönung dürfte bald folgen. Prokop gilt als Wunschkandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Dagur Sigurdsson, der sein Amt nach der WM im Januar aufgibt.

Kneifen muss sich Prokop nicht, um zu realisieren, dass alles so ist, wie es ist. Und rechtfertigen, sagt er, müsse er sich gleich gar nicht, dafür aber immer wieder erden. „Es ging so schnell, so steil nach oben. Ich muss schon schauen, dass der Blickwinkel nicht verwischt“, erzählt der Köthener, inzwischen auch Ehrenbürger seiner Geburtsstadt – und seit August zweifacher Vater. Zur Familie gehört neben Frau Sabrina, die in Leipzig als Grundschullehrerin arbeitet, und der zwei Jahre alten Tochter Anna nun noch ihr Bruder Luca.

„So viele schöne, positive Dinge sind passiert. Wahrscheinlich würden viele gerne in meiner Haut stecken“, mutmaßt Prokop, der natürlich mit keinem Einzigen tauschen mag und ahnt, dass es in diesem Tempo nicht weitergehen kann, aber auch nicht weitergehen muss. „Das Jahr ist außergewöhnlich gewesen. Ich weiß, dass so etwas nicht alltäglich ist und dass wir uns das gegenseitig zu verdanken haben“, sagt er. Prokop meint seinen Verein, seine Familie, zu der er ausdrücklich auch seine Eltern zählt. „Sie alle helfen mir, dass ich nicht abhebe.“

Die Gefahr besteht ja durchaus, und im November war sie vielleicht sogar akut, als über Nacht der in der Szene bekannte und anerkannte Fachmann deutschlandweit und sportartübergreifend in den Fokus geriet. Durch eine Indiskretion ist die Kontaktaufnahme des deutschen Handballverbands mit ihm in Sachen Bundestrainer-Nachfolge öffentlich geworden. Das Handy klingelte an jenem 16. November in Endlosschleife, und alle Gespräche habe er nicht annehmen können, sagte Prokop am Tag danach – mit tiefen Augenringen. Eine Welle ungeahnten Ausmaßes sei das gewesen, die ihn da erfasst habe.

Er wolle immer ehrlich sein, betont Prokop. In diesen aufgeregten Tagen habe er aber feststellen müssen, wie schwer es einem Prinzipien manchmal machen. Er hat versucht, locker zu bleiben, und sein Lachen klang auch so wie immer. Doch die Miene passte nicht mehr so recht dazu. „Das hat Ausmaße angenommen mit einem Medienwirbel, den wir bislang nicht kannten“, sagt er rückblickend. Natürlich fühle er sich geehrt. Bundestrainerkandidat mit 38 Jahren in einer boomenden Mannschaftssportart „auch ohne olympische Goldmedaille und internationale Erfolge“ – das schafft nicht jeder.

Mit etwas Abstand gesteht Prokop aber auch, dass die Diskussion der vergangenen Wochen all die positiven Dinge „sicher ein bisschen überschattet“ hat.

Was ist das nicht auch für ein Hin und Her gewesen. Eigentlich hatte sich Prokop schon für den Verbleib in Leipzig entschieden und dem Verband abgesagt – und dann doch wieder nicht, weil die Funktionäre nicht lockerließen und plötzlich eine Doppellösung in Aussicht stellten. Ob sich die Herzensangelegenheit mit dem höchsten Amt im deutschen Handball verbinden lässt, prüfen nun alle Beteiligten. „Wir haben beschlossen, die Sache jetzt aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, bis es irgendetwas zu verkünden gibt“, betont Prokop.

Aus Rechts- wird Linkshänder

Seitdem geht es ihm sichtlich besser, auch wenn das allgemeine Staunen über einen weitgehend Namenlosen anhält. Dabei ist Prokop beileibe kein Anfänger und sein Erfolg kein Zufall, darauf legt er Wert. „Ich habe zwölf Jahre Trainererfahrung vorzuweisen, kenne die Liga und ihre Spieler“, betont der frühere Rückraumspieler. Infolge einer schweren Knieverletzung musste er seine Karriere jedoch bereits als 25-Jähriger beenden, als selbst die Umstellung von Rechts- auf Linkshändigkeit nicht die erhoffte Entlastung des Knies brachte.

Also wurde er Trainer wie Vater Heinz, den er als seinen größten Ratgeber bezeichnet. „Pädagogisch sehr wertvoll“, sagt Prokop. Zu seinem inneren Zirkel zählen außerdem DHfK-Manager Karsten Günther sowie Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar, der den ausgebildeten Sport- und Wirtschaftslehrer vor drei Jahren auch nach Leipzig lotste. Von vielen richtigen Entscheidungen, die der SC DHfK seit seiner Neugründung 2007 getroffen hat, ist das vermutlich die beste gewesen.

Prokop ist einer, der für den Handball lebt, den sein Beruf trotz aller privater Entbehrungen glücklich macht. Lediglich am 24. Dezember, wenn Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag fallen, ist das nebensächlich. „Ich mag dieses Datum“, sagt er. Schließlich gibt es schon am Morgen Geschenke, mittags gutes Essen, und dann ist auch schon bald Bescherung.

