Ein Glücksbringer fürs Pokalspiel Bischofswerdas größter Fußballverein sammelt Erinnerungsstücke. Eines davon macht Mut fürs Duell am Sonntag.

zurück Bild 1 von 2 weiter Diesen Moment werden sie nie vergessen. Über den Sieg im Pokalspiel freuten sich damals Steffen Schmidt, Andreas Schmidt und René Groß (v.l.). © Wolfgang Schmidt Diesen Moment werden sie nie vergessen. Über den Sieg im Pokalspiel freuten sich damals Steffen Schmidt, Andreas Schmidt und René Groß (v.l.).

Jürgen Neumann (links), Präsident vom Bischofswerdaer Fußballverein 08, freut sich über ein altes Plakat. Damit wurde das Pokalspiel 1992 angekündigt. Der Schiebocker Wolfgang Schmidt hat es viele Jahre bei sich aufbewahrt. Nun möchte er, dass es in der neuen Traditionsecke des Vereins zu Ehren kommt.

An dem Plakat hängen Erinnerungen. Wenn Wolfgang Schmidt es in den Händen hält, ist es so, als wäre er wieder dabei. In Gedanken steht er dann mit seinem Fotoapparat am Spielfeldrand. In Kamenz, im Stadion der Jugend, wird er am 22. Mai 1992 Zeuge eines Spieles, das in die Geschichte des Bischofswerdaer Fußballverein 08 eingehen soll.

Schmidt-Fotos sind gefragt. Mehrere Zeitungen wollen die Bilder drucken. Der Mann aus Bischofswerda legt sich ins Zeug, fängt die Anspannung der Fußballer ein, ihre Konzentration im Spiel - und den Moment des Jubels. Mit 2:0 besiegen die Kicker aus Bischofswerda den FSV Hoyerswerda im Kampf um den Sachsenpokal. Das Plakat hat Wolfgang Schmidt im Gepäck. Er holt es aus der Tasche, sammelt die Unterschriften der Mannschaften. Er hält es in Ehren. Doch jetzt, 25 Jahre später, will er das Plakat weitergeben.

Dass er nun auf dieses besondere Erinnerungsstück verzichten kann, hat einen guten Grund. Schon am Sonntag treten die Bischofswerdaer Fußballer im Sachsenpokal-Halbfinale 2017 gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig an. „Mein Plakat soll die Mannschaft motivieren, damit sie es wie die damaligen Aktiven zumindest ins Finale schaffen“, sagt er. Und Schmidt weiß auch schon, wo sein Erinnerungsstück nach dem Spiel unterkommen soll. „Ich habe es dem Verein übergeben, damit sie es für das geplante Fußballmuseum verwenden können“, sagt er.

100-jährige Vereinsgeschichte

Die Bischofswerdaer Fußballer sammeln schon länger alle Zeitungsartikel, Plakate, Fotos, Wimpel und Urkunden der über 100-jährigen Vereinsgeschichte. Die Exponate lagern derzeit noch im Gymnasium in Bischofswerda. Dort hat Schulleiter Bodo Lehnig, Mitglied im Präsidium des BFV 08, ein Auge darauf. „Es sind vor allem Dokumente, die der Schiebocker Trainer Heinz Schölzel gesammelt hat“, erklärt er. Nach dem Tod Schölzels 2015 gingen fünf große Kisten randvoll mit Erinnerungsstücken an den Fußballverein. Viele Dinge, die nicht in Vergessenheit geraten sollen. Präsident Jürgen Neumann entschied sich deshalb, den alten Geräteraum der Sporthalle als Museum zu gestalten. Der wurde bereits renoviert, erklärt Neumann. Theoretisch könnten die Exponate sofort umziehen. „Die Traditionsecke, die wir uns vorstellen, muss allerdings gut durchdacht sein“, sagt Lehnig. Der Schulleiter will ein Konzept erstellen, damit alle Erinnerungsstücke auch zur Geltung kommen. „Wir werden uns dafür professionelle Hilfe suchen. Das Museum soll schließlich einen Wert für unseren Nachwuchs und alle Besucher haben“, ergänzt er.

Wann die Traditionsecke in der Sporthalle erstmals zu sehen ist, steht noch nicht fest. Sicher ist aber: Das kleine Museum wird kommen. Und es wird zum neuen Nachwuchszentrum des Vereins gehören. Der 1972 in Bischofswerda-Süd gebauten Sporthalle drohte schon der Abriss. Doch vor einem Jahr übernahm der Verein das Gebäude von der Stadt und renovierte die Räume. Den Umbau haben die Vereinsmitglieder aus eigenen Mitteln und mit der Unterstützung von Sponsoren und Firmen finanziert. Entstanden ist in der Sporthalle unter anderem ein Raum für Schiedsrichter, ein Zimmer für Pressekonferenzen und für andere Veranstaltungen, eine Teeküche sowie zusätzliche Kabinen und Duschen.

Wolfgang Schmidt wird die Traditionsecke auf jeden Fall besuchen. Wenn es so weit ist. Doch vorher drückt er beim Pokalspiel am Sonntag die Daumen. (SZ/mho)

Sachsenpokal-Halbfinale: Bischofswerdaer FV 08 und 1. FC Lokomotive Leipzig: So., 14 Uhr, Wesenitzsportpark

zur Startseite