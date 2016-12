„Ein Gespür für Schönheit und Kunst“ Maite Kelly hat die Folklore hinter sich gelassen und setzt auf Schlager. In Dresden singt sie ihre Hommage an die Hingabe.

Gute Freunde: Maite Kelly und Roland Kaiser im Schlager vereint.Foto: Thomas Eichler © sz thomas eichler

Kaum jemand weiß besser, wie sich Bühne anfühlt, als Maite Kelly. Für Straßenmusiker ist sie steinern und vom Tageslicht erhellt, für Stars von Scheinwerfern überstrahlt und von Ewigkeit umweht. Beides hat die Musikerin erlebt. Als junges Mädchen sang sie mit ihrer Familie in Fußgängerpassagen und Konzerthallen. Sie hat alles erfahren – Ruhm und die Rastlosigkeit ewig Reisender.

Inzwischen ist aus dem elften von zwölf Kelly-Kindern eine erwachsene Frau, Mutter und selbstständige Musikerin geworden. Mitte Oktober ist ihr neues Album erschienen: „Sieben Leben für dich“, das vierte als Solokünstlerin. Im nächsten Oktober wird sie auf ihrer Tour in Dresden zu Gast sein und im Kulturpalast auftreten. Der Kartenvorverkauf hat gerade begonnen.

„Es ist ein Album über die Hingabe“, sagt die 36-Jährige. Seit sechs Jahren textet sie selbst. Nun schreibt sie Schlager über die Liebe als Höhe und Tiefe, Wagnis und Zockerei, Kraft und Zerstörung, vor allem aber über die Stärke, sie wirklich zu leben.

Ihr Vater habe verstanden zu lieben, sagt Maite. An Dan Kelly erinnert sich seine Tochter als einen Poet und Menschenfreund. „Er hat uns spielerisch groß werden und frei sein lassen, war voller Zuversicht.“ Ihm widmet sie nun ein Lied, eine dankbare und schmerzliche Erinnerung.

Heute ist Maite Kelly selbst Mutter von drei Kindern. Poesie und Schönheit gebe sie ihnen mit auf den Weg, so wie sie selbst groß geworden sei, sagt sie. Verglichen mit ihrer eigenen Kindheit, in der die Kelly-Familie alles erlebte – notdürftig zu hausen und berühmt zu sein, auf einem Hausboot zu leben und Stadien mit zigtausend Zuschauern zu füllen – lebt Maite mit ihrem Mann und den drei gemeinsamen Töchtern heute recht stet in Köln.

Ihre Erinnerungen an Dresden reichen bis in die Zeit kurz nach dem Mauerfall zurück. „Damals war die Stadt noch immer vom Krieg entstellt“, sagt sie. „Die Dresdner haben ein Gespür für Schönheit und Kunst“, sagt sie. Auf der Kaisermania sang sie mit Roland Kaiser, den sie einen wichtigen Begleiter und Mentor nennt. „Er wird mir immer ein großartiger Freund sein.“

Maite Kelly, 3. Oktober, Kulturpalast, Karten ab 45,50 Euro an allen bekannten Ticketstellen und www.eventim.de

zur Startseite