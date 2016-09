Ein Geschenk zum Ortsjubiläum Mehr als 40 Jahre lag die Chronik von Schwarznaußlitz im Schrank. Nun gibt es sie in kleiner Auflage.

© Uwe Soeder

Niemand wollte feiern, obwohl Schwarznaußlitz in der Gemeinde Obergurig auf 775 Jahre Ortsgeschichte zurückblicken kann. Da es aber von keiner Seite Vorbereitungen für ein Fest gab, springt nun der Oberguriger Heimatverein in die Bresche. So veranstaltet der Historische Stammtisch, der sich jeden Monat trifft, eine Sondersitzung im Schwarznaußlitzer Dorfgemeinschaftshaus. Dazu sind am heutigen Donnerstag alle Interessenten eingeladen.

Und der Verein bringt auch etwas mit. Erstmals wird nämlich eine Chronik veröffentlicht, die mehr als 40 Jahre im Verborgenen schlummerte. Jahrelang hatte der Schwarznaußlitzer Karl Lahode aus alten Dokumenten Fakten zur Ortsgeschichte zusammengetragen und 1973 als Chronik niedergeschrieben. Seine Nachfahren haben sie nun Frank Jünger, der engagiert am Historischen Stammtisch mitwirkt, überlassen. Er hat Lahodes Aufzeichnungen digitalisiert und daraus ein reichlich 50 Seiten umfassendes Werk gedruckt. 30 Exemplare bringt er für Interessenten mit. Außerdem gibt es Vorträge zur Geschichte des Schießstandes Schwarznaußlitz, zu den Poststellen im Ort und zur Geldgeschichte sowie eine kleine Ausstellung. (SZ/MSM)

Stammtisch 775 Jahre Schwarznaußlitz am 14. September ab 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Ausstellung bereits ab 17 Uhr

