Ein Geschenk für die Turmbesucher Der Aussichtsturm in Böhrigen wird 125 Jahre alt. Heute sieht er fast noch schöner aus als zur Einweihung – dank der Förderer. Die feiern am Denkmalstag.

Am Aussichtsturm in Böhrigen wird am Wochenende nächster Woche nicht nur der 125. Geburtstag des Bauwerkes gefeiert. Der Landkreis lädt auch zur offiziellen Festveranstaltung am Tag des offenen Denkmals dorthin ein. © André Braun

Wenn Carl Gustav Leonhardt jetzt den von ihm gestifteten Aussichtsturm bei Böhrigen sehen könnte, wäre er mit dem Ergebnis hochzufrieden. Denn genau das, was Leonhardt damit bezweckte, ist erreicht: Der Turm erfreut die Menschen. Er ist Anlaufpunkt für immer mehr Schulklassen wie Wandergruppen. Und er schmückt die Gegend. Darüber freuen sich die Großnichte des Stifters Carola Bunde aus Döbeln und mit ihr die rund 60 Mitglieder des Fördervereins. Der hat sich 2009 gegründet, um den damals aus Sicherheitsgründen gesperrten Turm wieder für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Seitdem ist so viel passiert, dass es dem Landkreis Mittelsachsen würdig erscheint, den Tag des offenen Denkmals am 11. September offiziell am Aussichtsturm in Böhrigen zu feiern. Den Verein ehrt das.

Doch die Ehre kommt nicht unverdient. Ohne die Fans dieses Turmes gebe es das mehr als 300 Meter hohe Bauwerk vielleicht schon nicht mehr. Zumindest könnten es Spaziergänger nur von Weitem bestaunen. Denn bei den ersten Ideen Anfang der 1990er-Jahre, den Turm wiederzubeleben, war der wegen Baufälligkeit gesperrt und von Bäumen und Büschen regelrecht eingewachsen. Carola Bunde erinnert sich noch gut an die Rodungsaktion damals. Der folgten Dutzende Arbeitseinsätze, Spenden- und Finanzierungsinitiativen und bis heute jedes Jahr viele Stunden, um das Gelände in Schuss zu halten.

Aber nicht nur das. „Wir versuchen, den Gästen immer wieder etwas Neues zu bieten“, sagt Carola Bunde. Ideen für 2017 gibt es schon. Verraten will sie die aber noch nicht. Das „Geschenk“ zum 125. Geburtstag des Aussichtsturmes kann schon jeder sehen: Eine von Matthias Krumbiegel gebaute Holzbank, die sich an den eckigen Steinfuß schmiegt, ähnlich wie bei alten Bäumen, die häufig inmitten eines Dorfes standen und Treffpunkt für die Bewohner waren. „Beim Turm ist besonders schön, dass er einen langen Schatten wirft und man sich sozusagen immer in seinem Schatten ausruhen, immer auf der Bank nachrutschen kann“, findet Carola Bunde. Aber auch vorher gab es schon Bänke und einen Unterstand auf dem Gelände.

Insgesamt sieht das 100 Quadratmeter große Areal, das Leonhardt Mitte September 1890 kaufte, fast genau wieder so aus wie zur Einweihung im Jahr darauf. Es ist eingezäunt und wird von viel Grün eingerahmt. Neben kugeligen Bäumen sind das allerhand Sträucher, die die Förderer gepflanzt haben und die jetzt das ganze Jahr hindurch blühen und Früchte wie gerade die Holunderbeeren tragen. Carola Bunde ist sich ziemlich sicher, dass das den Besuchern des Jubiläumsfestes am 10. und 11. September und den Gästen am Tag des offenen Denkmals gefällt.

Doch der Turm schmückt nicht nur die Gegend. Er zieht Blicke und Besucher auf die Anhöhe. Die Infrastruktur ist mit oder wegen der Wiederbelebung des Steinriesens zustande gekommen. Die Gemeinde Striegistal hat einen neuen Weg anlegen lassen. Die am Rande gepflanzten Kirschbäume lassen die Förderer überlegen, ob sie nicht auch mal zu einem Kirschblütenfest an den Turm einladen. Meist sprechen sie im Jahr zwei Einladungen aus – im Frühjahr und im Herbst zum Denkmalstag. In diesem Jahr wird nur einmal, aber dafür zwei Tage lang gefeiert.

Selbstredend dürfen Besucher dann die 142 Holzstufen bis zur Aussichtsplattform in 324 Meter Höhe hinaufkraxeln. Gelegenheit dazu ist ansonsten von April bis 31. Oktober an jedem Wochenend- und Feiertag von 9 bis 18 Uhr. Und selbst um die Adventszeit lohnt sich ein Ausflug zum Aussichtsturm. Dann leuchtet von der Turmspitze ein Adventsstern in den Abend- und Nachthimmel. Den Stern so anzubringen, dass er die letzten Herbst- und ersten Winterstürme unbeschadet übersteht, darin haben die Mitglieder des Fördervereins inzwischen reichlich Erfahrung gesammelt.

