Ein Geschenk für die Kirche Eine besondere Aktion hat gleich 5 000 Euro in die Baugeldkasse von St. Ägidien gespült.

Das Reinhold-Quartett aus Leipzig hat am Sonntag in der Altenhofer Kirche ein Benefizkonzert gegeben. Der Eintritt wird für die Sanierung von St. Ägidien verwendet. © Dietmar Thomas

Leisnig/Altenhof. Zum Geburtstag hat sich Jörg Geilert, Geschäftsmann und ehemaliger Gemeinderat in Bockelwitz, von seinen Gratulanten nichts Persönliches gewünscht. Vielmehr startete er eine Sammelaktion zugunsten der benachbarten Kirche St. Ägidien Altenhof. Das unterstützte einer seiner Freunde noch, indem er am Sonntag mit seinen Musikerkollegen des Leipziger Reinhold-Quartetts ein Benefizkonzert in der kleinen Kirche gestaltete. Dazu durften sich die Gäste noch ein Getränk genehmigen.

Die Einnahmen davon, der Eintritt für das Konzert und das Geburtstagsgeld ergeben zusammen eine Summe von 5 000 Euro. Dieses Ergebnis teilte Bernd Eulitz vom Kirchenvorstand am Mittwoch auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. „Damit haben wir ein Drittel der Summe, die wir als Gemeinde als Eigenanteil für den nächsten Bauabschnitt aufbringen wollen“, so Eulitz.

Er freut sich über diesen beachtlichen Grundstock. Wie die fehlenden 10 000 Euro allerdings zusammenkommen könnten, das vermag er noch nicht zu sagen. Über ein weiteres Benefizkonzert sei zwar schon gesprochen, aber noch nichts festgemacht worden.

Fast 290 000 Euro werden benötigt, um Dach und Turm der Ägidienkirche in Ordnung zu bringen. Das Gebälk ist Eulitz zufolge schon mächtig angegriffen, die Zeit dränge. Daher sei der Plan, im Frühjahr mit den Sanierungen beginnen zu können. Unterstützung erhofft sich die Kirchgemeinde noch aus dem Ile-Förderprogramm, von der Landeskirche und Spendern. (DA/sig)

