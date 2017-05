Ein Gerüst an der Frauenkirche Der Choranbau des Gotteshauses wird seit etwa zwei Wochen eingerüstet. Jetzt steht der älteste erhaltene Teil des Bauwerks hinter Brettern und Stangen. Doch wozu?

Bis zum oberen Ende des Choranbaus steht jetzt ein Gerüst. Der alte Sandstein wird einer Entsalzung unterzogen. © Fabian Schröder

Seit etwa zwei Wochen sind an der Frauenkirche Gerüstbauer am Werk. Jetzt ist der Choranbau auf der Ostseite des Gotteshauses fast vollständig hinter Stangen und Brettern. Grund hierfür ist eine notwendige Entsalzung des alten Sandsteins.

Der Choranbau ist der größte zusammenhängend stehende Ruinenrest, der beim 2005 abgeschlossenen Wiederaufbau der Frauenkirche verwendet wurde. Das Material ist 270 Jahre alt. Seitdem fanden in dem Gestein chemische Prozesse statt, sodass ursprünglich gebundene Salze nach außen gespült und sichtbar wurden.

Zum Abtragen wird eine sogenannte Kompressenentsalzung durchgeführt. Dabei, so heißt es auf der Website der Frauenkirche, wird destilliertes Wasser in das Gestein eingespritzt, um darin befindliche Salzionen zur Oberfläche zu befördern. Eine an der Außenwand angebrachte Kompressenschicht saugt die Lösung auf. Je nach Salzbelastung muss dieser Vorgang unter Umständen mehrfach wiederholt werden.

Abschließend sollen noch Proben entnommen werden, um Rückschlüsse auf mögliche Veränderungen des Gesteins seit dem Wiederaufbau ziehen zu können. Das Gerüst wird voraussichtlich noch vier Wochen stehen. (fsc)

