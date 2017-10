Ein Gemeindehaus für viele Radebeuler Was sich Leipziger Architekten für die Radebeuler Lutherkirche ausgedacht haben, ist funktional, solide, freundlich. Nur die Baupreise galoppieren davon.

So soll es im Frühjahr neben der Lutherkirche aussehen – das neue Gemeindehaus, am Wochenende von den Architekten vorgestellt.

Haus und Kirche werden über eine Treppe und einen Lift verbunden.

Der große Gemeindesaal soll für viele Veranstaltungen dienen.

Die Lutherkirche bekommt ein wunderbares Gebäude zur Seite gestellt. Ein Gemeindehaus, welches vor allem den Gemeindegliedern, aber auch vielen anderen Radebeulern nützen soll. Wie das Gebäude aussehen wird, deutet sich jetzt schon an. Die roten Ziegelwände stehen. Hinter Gerüsten und Abdeckplanen sind die Fenster montiert. Wie es jedoch im Ganzen dastehen und nutzbar sein wird, das erläuterte Christian Knoche vom gleichnamigen Leipziger Architekturbüro am Freitagabend vor Radebeuler Bürgern auf Einladung des Denkmalpflegevereins.

Die Aufteilung und der Platz im neuen Haus neben der Kirche

Das sieht man dem Bau neben der wuchtigen, 1892 errichteten Lutherkirche gar nicht an – satte 540 Quadratmeter Nutzfläche mit dem Übergang wird es geben. Der größte Raum im Gebäude ist der Gemeindesaal mit bis zu 200 Plätzen. Teilbar soll er sein, eine Bühne bekommen. Hunderte Meter Kabel sind gerade im Boden verlegt worden. Etwa auch für die besondere Akustik, eben auch für Leute, deren Gehör nicht mehr so gut ist.

Große Glasscheiben trennen nach Norden den Saal vom Garten und Ehrenhain an der Ostseite der Kirche. Nach Süden beherbergt das Gemeindehaus die Küche, einen Raum für die Jugend, Büros und auch einen kleinen Garten innerhalb des Gebäudes samt einem Atrium darüber.

Der neue Weg vom Gemeindehaus direkt in das Kirchenschiff

Das ist der Clou, den sich die Architekten um Christian Knoche einfallen ließen: Die direkte Verbindung vom Gemeindehaus in die Unterkirche. Vorbei an den Sanitärräumen sowie dem Bereich für die Haustechnik geht es schnurstracks in die Kirche.

Dort wird es an der Ostseite einen Durchbruch geben, der so unauffällig wie nur möglich ins Mauerwerk geschnitten werden soll. Über eine Treppe, Behinderte über einen Lift, gelangen etwa der Chor, Theatergruppen und jeder andere trockenen Fußes in die Lutherkirche. Dieser Übergang wird von einer Rauchglasscheibe dezent verdeckt, aber nur so, dass die bisherige Holzverkleidung und das Fenster nicht angegriffen werden müssen.

Direkt über diesem Übergang gibt es den dann neu angelegten Rundgang um die Kirche, erreichbar über einige Stufen vom Süden her.

Die Materialien sollen ruhig erscheinen, langlebig und stabil sein

Dass das Mauerwerk vom Gemeindehaus den roten Backstein der Kirche aufgreift, liegt auf der Hand. Dennoch wird nicht kopiert, sondern in Farbunterschieden ein Unterschied gebracht. Die Fenster haben Eichenrahmen. Der Dachaufbau soll mattschimmernd sein. Ein gebrochenes Weiß für die Wände drinnen, die Fußböden als geschliffener Estrich im Eingangsbereich, Eichendielen im Gemeindesaal, Linoleum in Büros, Jugend- und anderen Nutzräumen. Ziel beim Material: ruhig, langlebig.

Es ist viel teurer als einst geplant, weitere Vorhaben müssen warten

Als das Gemeindehaus 2013 und davor geplant wurde, war von gut einer Million Euro die Rede. Jetzt sind die Kosten bei reichlich 1,9 Millionen Euro, sagt Paul Raum vom Kirchenvorstand. Die meisten Mehrkosten sind verteuerten Bauleistungen geschuldet. Die Planung für die Außenanlagen liegt zwar auf dem Papier schon vor, sie muss aber mangels Geld noch warten. Immerhin: Pfarrer Christof Heinze ist sich sicher, dass vor dem Sommer 2018 das Gemeindehaus eingeweiht wird.

