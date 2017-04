Aus dem Gerichtssaal Ein geläuterter Dealer Wegen Drogenhandels saß der Meißner schon eine lange Haftstrafe ab. Und wird wieder mit Crystal erwischt.

Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, wenn jemand der Polizei bekannt ist, nahezu jeder Polizist sein Gesicht kennt. Vor allem im kleinen Meißen nicht. Sein amtlicher Bekanntheitsgrad wird auch diesem Mann zum Verhängnis. Und so gerät er am Juli 2015 mehr oder weniger zufällig in eine Routinekontrolle der Polizei. Die wird zum Volltreffer. Denn der Mann hat nicht nur 0,15 Gramm Crystal und eine Feinwaage bei sich. Auf dem Revier stellt sich heraus, dass nach ihm gefahndet wird. Und so wird er gleich ins Gefängnis gebracht. Dort sitzt der Mann den Rest seiner Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten ab. Die hatte der Drogendealer im Juli 2013 am Amtsgericht Meißen wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln abgegriffen. Nach der Hälfte wurde er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Allerdings mit der Auflage, sich einer Drogentherapie zu unterziehen. Dieser Auflage kam er aber nicht nach. So wurde die Bewährung widerrufen, er sollte den Rest seiner Strafe auch noch absitzen. Doch die Haft tritt er nicht an. Angeblich erhielt er keine Ladung. Durch den Zufallstreffer hat er nun seine Haftstrafe voll verbüßt. Und sitzt doch wieder auf der Anklagebank. Es geht um die Drogen, die er bei seiner Verhaftung bei sich hatte. Weil auch eine Feinwaage dabei war, geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er die Drogen verkaufen wollte, und klagt ihn erneut wegen Drogenhandels an.

Vor Gericht gibt sich der Dealer geläutert. Mit Drogen wolle er nichts mehr zu tun haben, sagt er. Er habe eine eigene Wohnung, eine Freundin und auch eine Arbeit. „Ich muss das Umfeld meiden, weiß, dass diese Leute keine Freunde sind“, sagt der Meißner. Eine Drogentherapie hat er noch immer nicht gemacht, jedoch eine Gesprächstherapie begonnen. Das bestätigt auch sein Bewährungshelfer. Freiwillig habe er sich zweimal Drogentests unterzogen. Beide seien negativ verlaufen. Das der Meißner vollkommen clean ist, das glaubt auch der Bewährungshelfer nicht. „Er hat aber gute Voraussetzungen, von der Sucht wegzukommen“, sagt er. Weil die Sache fast zwei Jahre her ist und er bereits eine lange Haftstrafe abgesessen hat, stellt die Richterin auf Antrag der Staatsanwältin das Verfahren ein.

