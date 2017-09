Ein Gefühl wie zwischen Pistolenkugel und Messer Christoph Daum muss als Trainer der rumänischen Nationalelf trotz des Sieges gegen Armenien um seinen Posten bangen.

Auf dem heißen Stuhl? Christoph Daum befindet sich seit geraumer Zeit im Kreuzfeuer der Kritik rumänischen Medien. © dpa

Bei Christoph Daum klang schon ein wenig Resignation mit. „Ich habe immer mein Bestes gegeben, wenn ihr jemanden habt, der es besser macht, kann ich auch gehen“, sagte der Chefcoach der rumänischen Nationalmannschaft, obwohl sein Team in der WM-Qualifikation immerhin 1:0 gegen Armenien gewonnen hatte.

Daum weiß, dass der Druck auf seine Person immer größer wird. „Manchmal kommt eine Pistolenkugel von einer Seite und ein Messer von der anderen Seite geflogen“, betonte der Coach, der im Sommer 2016 vom rumänischen Verband verpflichtet worden war, martialisch.

Wochenlange Scharmützel mit rumänischen Medien haben den 63-Jährigen offensichtlich mürbe gemacht. Das Auswärtsspiel der Rumänen in Montenegro am Montag wird wohl über die Zukunft Daums entscheiden. „Ich bin nur ein Teil des Neuaufbaues. Falls euch das nicht gefällt – und ich meine den Verband, die Journalisten und das Publikum –, kann ich auch schon morgen gehen, kein Problem für mich“, äußerte der ehemalige Stuttgarter Meister-Trainer.

Die Missfallensbekundungen der Fans im Nationalstadion von Bukarest waren Daum nicht entgangen. „Aber ich weiß nicht, inwieweit diese 27 000 Menschen auch repräsentativ sind, obwohl sie natürlich das Recht haben, meinen Rücktritt zu fordern. Das Einzige, was ich von ihnen verlange, ist, dass sie hinter der Mannschaft stehen sollen.“

Der Coach ist hin- und hergerissen, was seine Zukunft anbelangt. „Manchmal zweifle ich, was besser für den rumänischen Fußball ist: zu bleiben oder zu gehen. Aber ich will nicht gehen und aufgeben, weil ich das noch nie gemacht habe.“ Der EM-Teilnehmer von 2016 konnte allerdings in der WM-Qualifikation die hoch gesteckten Erwartungen nicht erfüllen. In der Tabelle der Gruppe E belegen die Rumänen zurzeit den vierten Platz.

Bereits seit geraumer Zeit befindet sich Daum im Kreuzfeuer der Kritik einiger Medien. Erst Anfang der Woche hatte es einen Eklat gegeben. Nachdem Daum die Gazeta Sporturilor kritisch beurteilt und erklärt hatte, diese Zeitung könne man nur zum Einpacken von Fischen benutzen, gab es eine Reaktion vonseiten der Zeitung. Auf der Pressekonferenz übergab ihm ein Reporter der Gazette eine Angel und wünschte dem Fußballlehrer beim Fischen mehr Glück, als es dieser als Nationaltrainer hat. (sid)

