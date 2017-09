Ein Gefäß für jedes Opfer Eine Aktion am Görlitzer Marienplatz weist symbolisch auf häusliche Gewalt hin. Doch es gibt auch ein neues Beratungsangebot.

Wasser wie Mut schöpfen auf dem Görlitzer Marienplatz: OB Siegfried Deinege, der Görlitzer Polizeipräsident Torsten Schultze und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Görlitz, Romy Wiesner, (v.l.) gießen bei der symbolischen Aktion gegen häusliche Gewalt Wasser in bereitgestellte Gefäße. © pawel sosnowski/80studio.net

Der Regen allein vermochte es am Freitag nicht, die 214 Schalen, Tassen, Kannen, Vasen und Becher auf dem Marienplatz mit Wasser zu füllen. Sollte er auch nicht: Stattdessen konnten Menschen bei dieser symbolischen Aktion mit Gießkannen voller Wasser aus dem angrenzenden Brunnen nachhelfen. „Die 214 Gefäße stehen für all jene Frauen, Männer, Kinder und Jugendlichen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen, die Erfahrungen mit Stalking und häuslicher Gewalt gemacht haben und sich im Jahr 2016 Hilfe und Beratung gesucht haben“, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Görlitz, Romy Wiesner. Für jeden Einzelnen sei es wichtig, Mut zu schöpfen. So stand das Wasser aus den Kannen symbolisch für Mut.

Vergangene Woche hatte Romy Wiesner auch das Lagebild 2016 des Landeskriminalamtes Sachsen erhalten. Dort gibt es noch detailliertere Zahlen. Insgesamt sind es für den Landkreis Görlitz 625 registrierte Anzeigen bei der Polizei, für den Landkreis Bautzen gar 654. „Das ist im Vergleich zu anderen sächsischen Landkreisen wirklich viel“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Auch OB Siegfried Deinege schöpfte am Freitag Mut. „Jeder einzelne Fall ist ein Unglück“, sagt er. Das Schlimme sei, dass es sich hier um verdeckte Gewalt handele, die in den eigenen vier Wänden stattfinde und bei der oft niemand einschreite. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann niemand sagen.

Schon allein deshalb finden es Romy Wiesner, OB Deinege und Polizeipräsident Torsten Schultze wichtig, dass Betroffene oder deren Angehörige den Mut aufbringen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden – und damit der häuslichen Gewalt zu entkommen. Und nicht nur dieses Trio sieht das so: Ähnliche Aktionen gab es auch schon in anderen Städten, darunter Bautzen und Zittau. In Görlitz wurde das Ganze von der Arbeitsgruppe 4 „Häusliche Gewalt/Beziehungsgewalt“ organisiert. „Das ist die letzte noch tätige AG des ehemaligen Präventionsrates der Stadt Görlitz, der sich mit der Kreiszusammenlegung irgendwie aufgelöst hat“, sagt Romy Wiesner. Die AG 4 besteht aus Frauen und Männern, die beruflich mit häuslicher Gewalt zu tun haben – von Opferhilfe bis Polizei, Frauenschutzeinrichtung bis Familienrichterin. „Wir treffen uns viermal im Jahr und arbeiten teilweise auch stadtübergreifend zusammen“, sagt Romy Wiesner. Vor allem gehe es darum, die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren – wie mit der Aktion vom Freitag auf dem Marienplatz.

Hilfe erfahren Betroffene bei verschiedenen Ansprechpartnern. Einer ist die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Oberlausitz-Niederschlesien. Sie bietet seit elf Jahren Informationen, individuelle Beratung und Begleitung für Erwachsene an. In Görlitz hat sie kein eigenes Büro, sondern nutzt flexibel andere Räume, etwa bei der Straffälligenhilfe oder im Polizeirevier.

„Jetzt haben wir unser Angebot um eine eigenständige Kinder- und Jugendberatung erweitert“, sagt Simone Sonnenfeld, eine von vier Beraterinnen. Allerdings arbeiten sie alle in Teilzeit. Ihre Arbeit entsprach bisher einer Vollzeitstelle in der Erwachsenenberatung, jetzt kommt eine halbe Stelle für die Kinder- und Jugendberatung hinzu. Mit dieser Altersgruppe könne man aber nicht in flexible Räume gehen, sagt Beraterin Andrea Stiebitz: „Stattdessen muss der Raum freundlich sein, nicht nur ein Tisch und zwei Stühle.“ Einen solchen Raum hat die Interventionsstelle im Landkreis Görlitz noch nicht gefunden, sodass Kinder und Jugendliche zur Beratung nach Bautzen kommen müssen. Ein Problem sei auch das Geld: Der Landkreis Bautzen zahlt für die Interventionsstelle, der Landkreis Görlitz nicht. „Wir können deshalb keine Kaltmiete für einen Raum aufbringen, sondern nur die Nebenkosten zahlen“, sagt Andrea Stiebitz. Falls jemand einen passenden Raum anbieten könne, möge er sich bitte bei der Interventionsstelle melden.

Nötig sei die Beratung für Heranwachsende auf jeden Fall. Voriges Jahr wurden in beiden Kreisen in den Beratungen der Interventionsstelle zusammengenommen 143 Kinder und Jugendliche als Mitbetroffene häuslicher Gewalt erfasst. Dazu zählt körperliche, zunehmend aber auch psychische Gewalt, etwa der Entzug von Geld und die Kontrolle der materiellen Verhältnisse. Mehr als 90 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Und die sollen Mut schöpfen, nicht nur symbolisch.

Kontakt zur Interventionsstelle: Telefon 03591 275824 oder per E-Mail unter: ist-ol-nsl@web.de (Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr und Freitag, 8 bis 12 Uhr)

