Ein gebrauchter Tag Die Floorballer des UHC Döbeln verlieren in dieser Saison erstmals zu Hause. Das hat Folgen in der Tabelle.

So wie Lukas Schaaf in dieser Szene hatten die Floorballer des UHC Döbeln einige gute Chancen. Oftmals scheiterten sie jedoch am starken Leipziger Torhüter Robert Börner. © Dietmar Thomas

Hallensprecher Stephan Müller brachte es nach dem Spiel auf den Punkt. „Alles hat gepasst. Schiedsrichter, Kampfgericht, Helfer und das beste Publikum der Welt – alles bestens. Nur das Spiel unserer Mannschaft hat heute nicht so funktioniert. Und deshalb fahren die Gäste als verdienter Sieger nach Hause“, sagte Müller nach der 2:5-Niederlage des UHC Döbeln gegen den SC DHfK Leipzig.

Während die Messestädter mit ihrem Erfolg die Tabellenspitze eroberten, rutschten die Döbelner auf den vierten Platz ab, weil die Unihockey Igels Dresden das Stadtderby gegen den USV TU gewannen und so den UHC vom dritten Platz verdrängten. Hinzu kommt, dass die Leipziger als erste Gastmannschaft in dieser Saison die Punkte aus Döbeln entführten. UHC-Kapitän Maximilian Thomas sagte nach dem Abpfiff: „Bei uns lief an diesem Tag nicht alles zusammen. Schade, dass es gerade in solch einem wichtigen Spiel passiert ist.“

Dabei starteten die Döbelner durchaus verheißungsvoll. Nach knapp sechs Minuten nutzte Lubos Deraha eine Vorlage seines Kapitäns und brachte die Gastgeber in Führung. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange. Nach zehn Minuten glichen die Leipziger aus. Nach diesem Treffer musste sowohl der Torschütze Christian Hollmichel als auch UHC-Akteur Hendrik Tzschoppe für zwei Minuten vom Feld. Mit diesem „Mehrangebot“ an Platz kamen die Leipziger besser zurecht und gingen in Führung.

In der erste Minute nach dem Anpfiff zum zweiten Drittel bestraften die Gäste einen leichtfertigen Fehler in der Döbelner Abwehr mit dem Treffer zum 1:3. Die UHC-Spieler brauchten eine Weile, um sich davon zu erholen. Und so war es letztendlich Lubos Deraha, der einem Gegenspieler den Ball abnahm und trocken zum Anschlusstreffer verwandelte. Das Spiel blieb umkämpft. Hoffnung keimte auf, als ein Leipziger eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen musste. Doch das Powerplay der Döbelner brachte außer einem Pfostentreffer von Lukas Schaaf nichts ein. Die Leipziger „vernagelten“ ihren Kasten geschickt, zudem zeigte ihr Torhüter Robert Börner eine starke Leistung. Und als die Gastgeber erneut den Ball vertändelten, nutzte dies der SC DHfK, um seine Führung auszubauen. Gegen Ende des zweiten Drittels zeigten die Gäste dann, wie man eine Überzahlsituation ausspielt, und erhöhten auf 5:2 aus ihrer Sicht.

Vor Beginn des Schlussdrittels machten sich die Gastgeber noch einmal richtig heiß. Torhüter Daniel Bachmann, der ebenso wie sein Gegenüber eine starke Leistung zeigte, feuerte sein Team an. Zumindest das Bemühen, den Rückstand aufzuholen, konnte man den Döbelnern nicht absprechen. Doch ließen sie die guten Gelegenheiten, die sich durchaus ergaben, ungenutzt. So tauchten Lukas Schaaf, Franz Tempel oder Leon Zimmermann frei vor dem Leipziger Torhüter auf, blieben aber jeweils zweiter Sieger. Auch die Leipziger hatten noch so manche gute Chance, konnten aber am Ergebnis nichts mehr ändern.

Neben Torhüter Daniel Bachmann verdiente sich bei den Gastgebern auch Tiffany Küttner gute Noten. Sie wurde nach dem Abpfiff als Beste in den Döbelner Reihen geehrt. Beim SC DHfK Leipzig bekam Christian Hollmichel den Sachpreis für den besten Spieler.

