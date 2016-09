Ein gebrauchter Tag Die SpVgg Grün-Weiß Coswig kassiert in der 3. Hauptrunde eine 1:6 (1:4)-Heimniederlage gegen den SV Oberland Spree.

Stefan Richter, Spieler-Trainer der Gäste, war ein sicherer Rückhalt beim SV Oberland Spree. Die Coswiger verloren mit 1:6 und beklagen Personalsorgen. © Torsten Zettl

Für die SpVgg Grün-Weiß Coswig war in der 3. Hauptrunde um den Fußball-Sachsenpokal Endstation. Nach dem 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den FSV Neusalza-Spremberg und dem 2:0-Auswärtssieg bei TuS Weinböhla verabschiedete sich die Spielvereinigung mit einem überraschend klaren 1:6 (1:4) gegen den SV Oberland Spree aus dem laufenden Wettbewerb. Damit geht das Achtelfinale, das heut ein Leipzig ausgelost wird, ohne einen Elbland-Vertreter über die Bühne.

Coswigs Betreuer Thomas Petritt fasste diese Partie im sozialen Netzwerk mit den Worten zusammen: „Was für ein gebrauchter Tag.“ Zu diesem Zeitpunkt weilte Benjamin Baumann schon im Krankenhaus. Nach einer unglücklichen Aktion verletzte sich der 25-jährige Verteidiger der Coswiger ohne gegnerische Einwirkung. Die erste Diagnose war niederschmetternd: „Da ist im Knie alles kaputt“, mutmaßte Baumann und twitterte aus der Klinik dramatische Worte wie „Karriereende“ oder „Das war's mit Fußball“. Allerdings wird erst ein MRT über die Schwere der Verletzung Klarheit geben. Seine Mannschaftskameraden hoffen natürlich auf einen weniger verhängnisvollen Befund. Baumann war erst im Sommer gemeinsam mit Erik Wernicke vom Dresdner Stadtoberligisten TSV Rotation zu den Grün-Weißen gewechselt. Er galt in der achten Liga als einer der besten Defensivleute.

Trainer kritisiert Schiedsrichter

„Diese Verletzung überschattet heute alles“, erklärte Trainer Frank Selber. Auch er befand sich kurz nach Spielende auf dem Weg ins Krankenhaus – seine Mutter war schwer gestürzt. Trotzdem fand der 51-Jährige doch noch einige Worte zum Spiel: „Der Gegner war auf einigen Positionen stärker besetzt. Unsere Fehler wurden gnadenlos bestraft“. Schon nach 23 Minuten lagen die Gäste aus der Lausitz durch zwei Treffer von Robert Himmel (8., 23.) vorn. Stanley Rost gelang nur zwei Minuten später der Anschluss. Kurz darauf wurde der Torschütze im Strafraum unsanft von den Füßen geholt. „Da hätte der Unparteiische auf Elfmeter und Rot wegen Notbremse entscheiden müssen. Aber nichts geschah. Es gab einige abenteuerliche Entscheidungen des Schiedsrichters“, ärgerte sich Selber. Statt des eventuellen Ausgleichs machten erneut die Gäste ernst. Patrick Brosam (Neuzugang aus Kubschütz) und Petr Mecir sorgten schon vor dem Pausentee für eine Vorentscheidung (30., 36.). Jan Mecir, der zwei Jahre jüngere Bruder von Petr (77.) sowie Philipp Langner (81.) erhöhten am Ende das Ergebnis sogar noch.

„Es gibt vieles, woran wir dringend arbeiten müssen. Die Mannschaft bildet noch keine Einheit, gerade das rächt sich in dieser Spielklasse“, sah Selber als Fehlerschwerpunkt. Seine Mannen erarbeiteten sich dabei auch einige durchaus nennenswerte Tormöglichkeiten. Robert Gläsel traf den Pfosten, Wernicke scheiterte mehrfach am glänzend parierenden Oberland-Torwart Stefan Richter, der im übrigen auch gleichzeitig als Trainer fungiert. Diese Konstellation klappt schon seit der vergangenen Saison beim 33-Jährigen hervorragend. Immerhin rangiert das Team nach zwei Spieltagen in der Landesklasse Ost mit voller Punktzahl auf Platz eins. Gegen den Dresdner SC wurde mit 3:1 gewonnen, in Crostwitz gab es das gleiche Resultat. Und in der Vorsaison landete die Truppe auf Rang acht im Endklassement. Damals noch unter dem Namen SV Großpostwitz-Kirschau. Im Sommer schloss man sich mit Rot-Weiß Schirgiswalde zusammen und startet nun als SV Oberland Spree.

Große Personalsorgen in der Liga

Auf den kommenden Punktspieltag in der Landesklasse Mitte mag Selber am liebsten noch gar nicht schauen: „Da fehlt die halbe Stammelf. Und das ausgerechnet gegen den Heidenauer SV“. Neben Robert Nietzold und dem etatmäßigen Kapitän Stefan Scheithauer wird dann auch Benjamin Baumann verletzt fehlen. Wernicke ist im Urlaub und Julian Diener sowie Philipp Langer weilen zu einem Trainerlehrgang. „Der Spielerkader ist zudem recht knapp, wir hatten schon heute nur drei Wechselspieler auf der Bank. Doch die Jungs wollen natürlich dem Benjamin Baumann einige positive Geschenke in Form von Toren und Punktgewinnen machen“, blickt der Coach voraus.

Coswig spielte mit: Möve – Wendel (54. Lehmann), Probst, Gläsel, Gräbner, Rost, Wernicke, Diener, Kahlig (23. Baumann/63. Franke), Langer, Hoheisel.

