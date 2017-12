Ein Gaumenfest für jeden Nager In Seerhausen gibt es eine Tierfutter-Manufaktur. Die Produkte werden bis ins ferne Australien geliefert.

zurück Bild 1 von 2 weiter Wie wär´s mal mit einem Weihnachtsbaum aus gepresster Petersilie für den vierbeinigen Liebling? Nico Schirmer, der Geschäftsführer der Tiernahrung Seerhausen GmbH präsentiert Produkte der Snack-Manufaktur. © Sebastian Schultz Wie wär´s mal mit einem Weihnachtsbaum aus gepresster Petersilie für den vierbeinigen Liebling? Nico Schirmer, der Geschäftsführer der Tiernahrung Seerhausen GmbH präsentiert Produkte der Snack-Manufaktur.

Anja Maudrich stellt Apfelsticks her. Alles entsteht hier in Handarbeit. Von den elf Mitarbeitern sind drei in der Produktion tätig und stellen Leckereien für Nager her.

Stauchitz. Das, was da auf dem Tisch liegt, sieht verführerisch aus, ähnlich leckeren Trüffelpralinen aus der Confiserie. Doch Menschenkindern würden diese Knabberbällchen eher weniger schmecken. Sie bestehen aus Rote Bete und Erbsen. Für Nagetiere wie Meerschweinchen sind sie jedoch eine Gaumenfreude. Und wie fast alles, was hier auf dem Tisch der Tiernahrung Seer- hausen GmbH auf dem Tisch liegt, natürlich handgemacht. „Viele Produkte werden in unserer Manufaktur per Handarbeit hergestellt und sind deshalb sehr individuell und speziell. Wir produzieren in Deutschland und fördern damit unseren Wirtschaftsstandort“, sagt Nico Schirmer, der 39-jährige Geschäftsführer der kleinen, aber feinen Firma mit elf Mitarbeitern. Vor drei Jahren übernahm die Schmitt-Gruppe aus Strehla den Betrieb, nachdem hier ein Futtermittelbetrieb Pleite gegangen war. Die Gruppe betreibt auch das Silo der ehemaligen Muskator-Werke in Riesa, aber auch Getreidelagerhäuser in Peritz und Bad Lausick.

In Seerhausen wird innovative Tiernahrung hergestellt. „Wir entwickeln und produzieren Produkte für Kleinnager und Vögel nach dem Vorbild der Natur, alles Handarbeit und Made in Germany“, sagt Schirmer, der aus Glaubitz stammt. Stolz präsentiert er einen Napf, der aus gepresster Petersilie besteht und mit Hirse und Pastinake gefüllt ist. „Die geht in Australien weg wie hierzulande warme Semmeln“, sagt er und lacht. Tatsächlich liefert die kleine Firma auch auf den fünften Kontinent, ebenso in die Schweiz, nach Belgien und die Niederlande. Im Ausland gehen vor allem die Nagerröhren mit Papaya und Banane am besten, in Deutschland sind solche Röhren – gefüllt mit Wiesenheu aus der Region Riesa, wie er betont – und garniert mit getrockneten Erbsen und Karotten gefragt. Die Nagerröhren dienen den Tieren nicht nur als Unterschlupf und Schlafgelegenheit. Sie können diese praktischerweise auch aufessen. „Da hat ein Meerschweinchen schon locker vier Wochen zu tun“, sagt er und lacht wieder.

70 Prozent der Produkte aus der Snack-Manufaktur gehen in den Export, doch auch im eigenen Land ist die Nachfrage groß. Vor allem jetzt vor Weihnachten ist das deutlich zu spüren, sowohl im eigenen Laden als auch im Internet. Derzeit werden die Produkte noch in einem Online-Shop über Ebay angeboten. 7 000 bis 8 000 Pakete gehen da pro Jahr raus. Doch das soll noch deutlich mehr werden. Im kommenden Jahr aber soll es einen eigenen Online-Shop und auch eine Eigenmarke geben. Ziel ist es, 80 Prozent der Produktion selbst zu vermarkten, vor allem über das Internet. Die Handelsmargen, die jetzt die Drogeriemärkte und Tiernahrungsläden einstreichen, wollen die Seerhausener für ihre Produkte künftig selbst kassieren.

Die Produkte, die in der Manufaktur am Gewerbering 4 in Seerhausen hergestellt werden, basieren ausschließlich auf natürlichen Rohstoffen, die Tiere in ihrem speziellen Lebensraum finden. Darauf legt der Geschäftsführer Wert. Farb- und Konservierungsstoffe, künstliche Aromen, Zucker und gentechnische veränderte Lebensmittel werden nicht verarbeitet. „Die Natur ist unser Vorbild. Wir leben sie in allen Facetten, produzieren kerngesunde Naturprodukte und bringen sie als einzigartige Innovationen in den Futternapf“, sagt der Mann, der aus der Landwirtschaft kommt.

Die Firma profitiert natürlich von der Tierliebe nicht nur der Deutschen. Gerade zu Weihnachten gönnen sie ihren Vierbeinern etwas Besonderes. Adventskalender für Hunde und Katzen gibt es ja schon lange. In Seerhausen gibt es auch welche für Nagetiere – gefüllt mit aus Petersilie gepressten Figuren. „Sieht einfach aus, doch man muss erst mal drauf kommen“, sagt Nico Schirmer, präsentiert einen Heuballen mit Kürbis- und Karottenflocken: „Ein Hochgenuss für jeden Nager“. Auch Rosenblätter, Oregano, Birkenblätter und andere Naturprodukte werden zu Leckereien für Haustiere verarbeitet.

Ständig sind die Seerhausener auf der Suche nach neuen Innovationen. „Unsere Entwicklungsabteilung sind unsere Mitarbeiter, sehr engagierte Leute, auch junge Frauen. Die haben alle selbst Haustiere und ständig neue Ideen“, sagt er.

Die Strategie der Firma basiert auch darauf, möglichst wenige Verpackungen zu verwenden. Darauf verzichten, die Produkte in Folie zu verpacken, kann wegen eines möglichen Schädlingsbefalls zwar nicht werden. Doch dies dann noch einmal in einen Karton zu packen, kommt nicht infrage. „Wir sind eben Idealisten in Sachen Natur“, sagt Schirmer.

Die kleine Firma unterstützt aber auch Tierheime wie in Ostrau und den Elbepark Hebelei. Erst kürzlich wurde dort ein Transporter voll mit Tiernahrung geliefert. Obwohl auf Nagerprodukte spezialisiert , stellen die Seerhausener auch eigenes Vogelfutter her, bieten auch Hunde- und Katzenfutter an. Und kommt mit der Produktion kaum hinterher. „Fast täglich gibt es Anfragen von Handelsketten und Drogeriemärkten“, sagt Nico Schirmer. Ihm ist um die Zukunft der kleinen Firma nicht bange. Er denkt sogar schon darüber nach, in absehbarer Zeit weitere Mitarbeiter einzustellen. Die kleine Firma scheint ein Erfolgsmodell zu werden.

