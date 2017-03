Ein ganzes Dorf wird neu kartiert Viele Grenzen in Paußnitz sind nie vermessen worden. Das wird jetzt auf einen Schlag nachgeholt – aus einem wichtigen Grund.

Nicht mehr lang, dann wird die Paußnitzer Dorfstraße zur Großbaustelle. Auch Vermesser werden dann hier zugange sein.

Grund dafür sind Grenzen, die derzeit teilweise nicht am eigentlichen Grundstücksrand verlaufen (siehe Luftbild mit Flurkarte und Hervorhebung). Für die bevorstehende Baumaßnahme ist das ein Problem.

Der Strich verläuft mitten durchs Haus. Natürlich nicht wirklich, aber auf der amtlichen Karte. Eine Grundstücksgrenze, die durch Wohnräume geht? Das kann nicht stimmen. Im Strehlaer Ortsteil Paußnitz gibt es das aber mehrfach. Damit das nicht demnächst zu einem großen Problem wird, soll jetzt mit einer groß angelegten Vermessung Abhilfe geschaffen werden.

Doch von vorn. Um Steuern für die landwirtschaftlichen Felder rund um das Dorf eintreiben zu können, wurden die Agrarflächen Mitte des 19. Jahrhunderts genau vermessen. Mit dem Ortsinneren nahm man es damals allerdings nicht so genau. Statt es genauso exakt wie die Felder zu kartieren, wurden die Gebäude nur in die Karten eingemalt. Diese unpräzisen Informationen wurden bis heute immer wieder in die amtlichen Karten übernommen. Warum das so ist, wissen auch Experten nicht ganz genau.

Jetzt wird die mangelnde Präzision aber zum Problem. Denn die Paußnitzer sollen ans zentrale Abwassernetz angeschlossen werden. Ein Vorhaben, für das in der Strehlaer Stadtpolitik lange gestritten worden war – und dessen Realisierung nun endlich im Mai beginnen soll. Die Regeln für die neuen Abwasseranschlüsse sehen nun allerdings vor, dass diese einen Meter ins Grundstück der Anschlussnehmer hineingelegt werden müssen. Doch weil die derzeitigen Grenzen eben nicht stimmen, lägen Anschlüsse teilweise mitten auf der Straße und anderswo drei, vier Meter innerhalb des Grundstücks. Damit die Anschlüsse künftig überall einen Meter hinterm Gartenzaun enden, müssen jetzt die Grenzen neu festgelegt werden.

Dafür haben die Stadträte jüngst den Strehlaer Vermesser André Knott und sein Team beauftragt. Knapp 60 000 Euro lässt sich die Stadt die sogenannten Grenzfeststellungen kosten. Was gemessen am Aufwand nicht so viel sei, wie es klinge, sagt der Vermesser.

Vorteile für die Eigentümer

Denn nicht nur gehe es um ziemlich viele Grundstücke. Es gehe um verschiedene Eigentümer, die an einen Tisch gebracht werden müssen, wenn die Grenze nicht stimmt und deshalb ausgehandelt werden muss. „Ganz oft bin ich bei solchen Verhandlungen Friedensrichter. Da geht es nicht um Geometrie, sondern um Befindlichkeiten“, sagt André Knott.

Auch wenn die ein oder andere Verhandlung in den nächsten Monaten schwierig werden könnte – die Vorteile der groß angelegten Vermessung liegen für den Ingenieur auf der Hand. Geregelte Grenzen bringen Sicherheit für jeden Eigentümer, zum Beispiel bei einem Verkauf.

Dass die Sache mit den Grundstücksgrenzen in Paußnitz nicht schon während der letzten Jahre geregelt wurde, das führt André Knott auch auf die Kosten zurück. Eine Vermessung koste im Schnitt etwa 3 000 Euro. Bei vergleichsweise niedrigen Grundstückspreisen von 20 000 oder 30 000 Euro, wie sie im ländlichen Raum vorkommen, falle das stark ins Gewicht. Der Vorteil für die Eigentümer bei der jetzigen Vermessung: Sie bekommen ihre Grundstücksgrenzen geregelt, ohne dafür selbst etwas bezahlen zu müssen. Denn die Kosten übernimmt die Stadt Strehla.

Rund ein halbes Jahr, schätzt Vermesser André Knott, werden wohl die Arbeiten von ihm und seinem Team in Paußnitz dauern. „Wir schaffen mit unserer Voraussetzung dafür, wie gebaut werden soll“, sagt er.

