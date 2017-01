Ein ganzer Berg zum Jubiläum Zum Jahrestag der finnischen Unabhängigkeit will Norwegen dem Nachbarn den Halti schenken. Finnland hätte dann einen neuen höchsten Punkt.

Blick vom höchsten Punkt des Berges Haltitunturi in Richtung Finnland. Der Steinhaufen am rechten Bildrand markiert die Grenze zwischen Norwegen und Finnland. © picture alliance / dpa

Die Geschichte der Nationalstaaten ist von blutigen Grenzstreitigkeiten geprägt. Stets ging es um die Ausweitung der eigenen Landesgrenzen. Einen erfrischend neuen Weg könnte erstmals das Königreich Norwegen gehen. Dort erwägt die Regierung derzeit, ob sie dem Nachbarn Finnland einen grenznahen Berggipfel in Lappland völlig ohne Gegenleistungen zum Geschenk macht.

Denn Finnland feiert 2017 seine 100-jährige Unabhängigkeit vom russischen Reich. Finnland hat zwar schon 188 000 Seen, aber ganz im Gegensatz zu Norwegen kaum hohe Berge. Insofern wäre die Abtretung nicht nur ein symbolisches, sondern auch ein nützliches Geschenk. Konkret geht es um den Gipfel Haldicohkka des Haltitunturi oder Halti. Der liegt 1 331 Meter über dem Meeresspiegel. Der höchste Punkt auf finnischer Seite des grenzüberschreitenden Halti-Massivs misst hingegen nur 1324 Meter. Er ist auch der höchste Punkt Finnlands, obwohl er nicht mal ein richtiger Gipfel ist, sondern nur zum knapp auf norwegischer Seite liegenden wirklichen Gipfel hinführt.

Mit dem Jubiläumsgeschenk hätte Finnland einen neuen höchsten Punkt, der sieben Meter höher ist als der bisherige. Zudem läge er auf einem richtigen, besteigbaren Gipfel.

Die Norweger vergeben sich dabei auch nichts. In ihrem bergigen Königreich ist der zu verschenkende Gipfel nur einer von vielen und zählt nicht einmal zu den 200 höchsten. Das Land könnte den Verlust also verkraften, während das Geschenk für Finnland etwas ganz Besonderes wäre.

Dazu soll eine kleine dreieckförmige Grenzkorrektur Richtung Westen, nach Norwegen hinein, durchgeführt werden, so ein Vorschlag. Bei einer anderen Variante geht es nur um eine Korrektur von 40 Metern auf Norwegens Kosten.

Ministerpräsidentin Erna Solberg hat bestätigt, dass ihre Regierung das Anliegen der norwegischen Provinz Finnmark prüfe. Die Gemeinde hofft bei Erfolg darauf, dass noch mehr Finnen in der Gegend Skiurlaub machen. Gewöhnlich kommen sie stets über die norwegische Seite auf den Berg.

Als Erstes hatte aber der inzwischen pensionierte Landvermesser und Regierungsberater Björn Harrson vom norwegischen Kartenamt die Idee. Im Jahre 1972 flog der Parteikollege von Solberg über die norwegisch-finnische Grenze, um Vermessungen durchzuführen. „Ich habe mich schon damals gewundert, warum zum Teufel die Finnen nicht die Bergspitze bei der Grenzziehung mitbekommen hatten“, sagt er.

In der Tat sieht es von oben merkwürdig aus. Das länderübergreifende Bergmassiv hat zwei große Gipfel. Der Größere von beiden liegt bereits deutlich in Norwegen, und der zweitgrößte, der jetzt verschenkt werden soll, wird von der Grenze zu Finnland nahezu angeschnitten, liegt aber auch in Norwegen. Die Grenzziehung erfolgte um das Jahr 1750 herum ziemlich willkürlich.

„Ist das nicht eine kreative Idee? Norwegen würde das kaum merken. Und ich glaube, die Finnen würden sich sehr über die Bergspitze freuen“, meinte Harsson gegenüber dem Sender NRK.

