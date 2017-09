Ein ganzer Abend für den Nachwuchs Die HarthArena ist zehn Jahre alt. In einer „Show der Talente“ lassen Gruppen und Vereine die Zeit Revue passieren.

Die Sportgruppe Fit for Fun aus Hartha präsentiert sich beim Fest der Talente. © Dietmar Thomas

Helene Fischer, die Gruppe City und andere namhafte Künstler waren in der HarthArena zu Gast. Es gab Neujahrskonzerte, Kongresse, Betriebsfeiern, Sport-, Trainings- und andere Veranstaltungen. Zum zehnjährigen Bestehen der HarthArena lassen Vereine und Gruppen in einer „Show der Talente“ die Jahre Revue passieren. „Viele Teilnehmer waren auch in der Anfangszeit mit dabei“, sagt Betriebsleiter Günter Roßberg. Er dankt allen Besuchern. „Denn nur durch sie wird die Halle mit Leben erfüllt“, meint er.

Die Show der Talente haben die Mitarbeiter der HarthArena und des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) gemeinsam organisiert. Letztere waren auf der Suche nach einem neuen Veranstaltungsort- und -format. Ergebnis der neuen Zusammenarbeit ist eine Show, die die Vereine, die in der HarthArena tätig sind, und die Nachwuchstalente vereint. „Wir wollen dem Nachwuchs eine Chance geben“, sagt Jörn Hänsel vom Miskus. „Es ist nicht nur ein Programmteil, bei dem ein Talent auftritt, sondern die Nachwuchstalente gestalten den ganzen Abend.“ Durch das Programm führen neben Hänsel auch die Leiterin der Döbelner Musikschule Margot Berthold und das ehemalige Mitglied der Musical-Company Franziska Forberger.

Dargeboten werden unter anderem von den ehemaligen Mitgliedern der Musical Company Ausschnitte aus den Musicals „König der Löwen“, „West Side Story“ und „Cats“. Die Mitglieder der Schulband des Martin-Luther-Gymnasium Hartha spielen Rock and Roll. Die Fußballer der E- und F-Jugend des FC Hartha lassen Bälle rollen. Die Gruppe „Ohne ein Wort“ der Tanzperlen des Zschopautales tanzen nicht nur zu Kalinka und Tschingis Kahn oder im Dirndl und in Lederhose zum bayrischen Schlager, sondern auch Hip-Hop. Mit dabei sind auch die Musikschule Mittelsachsen, die Tanzgruppe der Diakonischen Werkstätten Riesa-Großenhain, der Verein Fit for Fun Hartha, die integrative Trommelband Upepo aus Leipzig und die Band „4 and 1“.

zur Startseite