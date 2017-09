Aus dem Gerichtssaal Ein ganz normaler Montag? Ein Pegida-Gegner soll sich gegen Polizisten massiv gewehrt haben. Doch niemand erinnert sich.

Damals liefen sie noch zusammen: Lutz Bachmann und Tatjana Festerling am 9. November 2015. © Robert Michael

Am 9. November 2015, einem Montag, hatten Gegendemonstranten von Pegida einen besonderen Grund, laut zu werden. Soeben hatte Rednerin Tatjana Festerling vielbeklatscht am Theaterplatz den Schuldkult für beendet erklärt, ähnlich wie erst im Januar auch ein Dresdner AfD-Richter, der nun sogar im Bundestag sitzt.

Für Polizisten war jener 9. November jedoch nur ein gewöhnlicher Montag. Aber weil es viele davon gibt, ist die Erinnerung verblasst. Davon hat nun ein Lagerist profitiert, der an jenem Abend mit anderen Pegidisten auf dem Heimweg beschimpfte. Als die Polizei an der Ecke Schweriner-/Herta-Lindner-Straße die Personalien der pöbelnden Gruppe kontrollierten, soll sich der 39-Jährige massiv gewehrt haben. Erst habe er das Handy nicht heruntergenommen, dann habe es sogar ein Gerangel mit einem Bereitschaftspolizisten nebst wüsten Verwünschungen gegeben. Am Dienstag stand der Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vor dem Amtsgericht Dresden.

Aber wie es so ist – wenn sich zwei Beamte nicht mehr erinnern können und der Angeklagte schweigt, fällt das Verurteilen schwer. Das Gericht stellte das Verfahren gegen den Lageristen gegen die Zahlung von 200 Euro vorläufig ein.

