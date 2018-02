Ein ganz besonderer Kindertag geplant Die Ohorner beginnen schon jetzt mit dem Planen. Dabei geht es auch um das Thema Heimat.

Das Angebot soll auch den Kindern der Ohorner Kita zugute kommen. © Archivfoto: Matthias Schumann

Ohorn. Mit Trommelprojekten machten junge Leute in Ohorn in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam. In Workshops wurden Instrumente gebaut und musiziert.

In diesem Jahr gibt es ein neues vielversprechendes Projekt für den Nachwuchs. Es geht um „Heimatgefühl“ und einen Kindertag. Dafür laufen bereits die Planungen. „Der Kindertag soll sowohl die jüngsten Ohorner Einwohner in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ als auch alle älteren Kinder begeistern“, wünschen sich die Organisatoren, darunter auch Eltern. Der Unterstützung des Netzwerkes für Kinder- und Jugendarbeit können sich die Ohorner sicher sein.

So entstand in einer kreativen Runde mit dem Regionalteam Westlausitz die Idee, dafür alle ortsansässigen Vereine zusammen zu führen. Inzwischen gab es auch intensive Gespräche mit Ohorner Eltern und Bürgern.

Natürlich muss auch ein geeigneter Veranstaltungsort gefunden werden. Die Organisatoren haben ein idyllisches Flecken Heimat dafür im Visier. Und möchten dafür die Initiatoren des Naturbadvereins und Retter des Hauswalder Buschmühlbades mit ins Boot holen. Dem Ohorner Gemeinderat wurde die Idee vom vereinsübergreifenden Kindertag jetzt vorgestellt. Die Gemeinderäte waren ebenso begeistert und unterstützen das Projekt.

Demnächst sollen Gespräche mit Vereinen folgen. Wenn die Ohorner Kinder bei Spiel und Spaß auch noch ein bisschen in die Vereine hineinschnuppern können, sei das doch optimal. Vor allem aber gehe es darum, dem Nachwuchs ein Gefühl für die Heimat zu vermitteln, für die Natur und Traditionen und den Zusammenhalt im Dorf. Die Mädchen und Jungen sollen an ihrem Kindertag die Erfahrung machen, dass die Ohorner Vereine und deren Mitglieder ganz und gar nicht langweilig sind. Und dazu laden die Organisatoren auch die Kinder aus den Nachbargemeinden ein. (SZ)

