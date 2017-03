Ein Fußballturnier für Philipp Das Turnier in Niesky für den getöteten Philipp W. beginnt am Freitag um 18 Uhr. Bis zum Mittag hatten sich über 160 Teilnehmer angekündigt.

Freitagabend findet das Gedenkturnier für Philipp W. in Niesky statt. © szo/screenshot Facebook

Niesky. Das Fußballturnier, welches an den getöten Nieskyer Philipp W. erinnern soll, beginnt am heutigen Freitag bereits um 18 Uhr. Das haben die Veranstalter auf ihrer Facebookseite bekannt gegeben. Die Mannschaften können ab 17.15 Uhr in die Halle an der Bahnhofstraße, Zuschauer ab 17.45 Uhr.

Schon mehr als 160 Personen haben via Facebook angekündigt, am Gedenkturnier teilnehmen zu wollen. Der 24-jährige Nieskyer ist Mitte Februar tot in einer Görlitzer Wohnung aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Görlitzern vor, Philipp W. getötet zu haben, um in den Besitz seiner EC-Karte und seines Wagens zu gelangen.

Das Verbrechen hat in Niesky große Bestürzung und Anteilnahme ausgelöst. Freunde des Getöteten organisieren das Fußballturnier. Alle Einnahmen der Veranstaltung sollen den Hinterbliebenen zugutekommen. (SZ)

