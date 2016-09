Ein Fußballer wie er im Buche steht Pascal Testroet kann mehr, als nur Tore schießen, wie er im Bildband „Dynamomente“ und beim Videodreh im Haus der Presse beweist.

Wiedersehen auf dem Dach der Stadt: Pascal Testroet bei der Präsentation des Bildbandes im SZ-Hochhaus.

Cover des Buches Dynamomente

Auf die Frage muss man erst mal kommen, die Pascal Testroet vor drei Jahren beschäftigte. Gerade eben erst hatte er sein Studium als Fußballmanager abgeschlossen, also den theoretischen Teil. Praktisch ist der Angreifer ja ohnehin schon seit Kindertagen tätig.

Doch genug ist ihm weder das eine noch das andere gewesen – und offenbar auch nicht beides zusammen, wie er bei der Präsentation des Bildbandes „Dynamomente – die Aufstiegssaison in Bildern“ am Dienstagabend erzählt. „Ich habe mich damals gefragt: Was mache ich jetzt? Ich bin 22 Jahre alt und muss doch noch irgendetwas tun neben dem Fußball“, sagt Testroet, der in dem gut hundertseitigen Buch mit teils hoch emotionalen Fotografien von SZ-Fotograf Robert Michael das Vorwort geschrieben hat. Und das nicht ohne Grund.

Inzwischen hat der bald 26-Jährige sein zweites Studium beendet, könnte problemlos die Seiten wechseln – und diesen Artikel bei Bedarf auch selbst schreiben. „Journalismus hat mich schon immer interessiert, und ich lese auch extrem viel, eigentlich alles über Fußball“, so Testroet.

Seinen zweiten Spitznamen in Kickerkreisen, den, anders als „Paco“, bislang auch noch nicht jeder kennt, lautet nicht umsonst Dr. Ball. Geht es um Fußball und seine Protagonisten, weiß Testroet in der Tat alles. Da staunen selbst seine Mitspieler immer wieder neu.

Und auch zu jedem Bild im Buch kann er mindestens Gegner und Endstand nennen – und auf Wunsch auch noch die eine oder andere Anekdote erzählen. „Es waren so viele tolle Momente. Die habe ich natürlich in Erinnerung, und die motivieren mich auch weiter. Das muss ich ehrlich sagen“, meint der gebürtige Münsterländer und redet sich fast in einen Rausch. „Die Momente, die Gedanken bleiben im Kopf. Das aber auch in Bildern und als Buch später mal seinen Kindern zeigen zu können, ist doch etwas Besonderes.“

Abschluss der Aufstiegssaison

Mit dem gedruckten Ergebnis, nicht zuletzt seinem eigenen Text, ist er zufrieden. „Absolut, eine Riesenbegeisterung. Auch die Jungs, denen ich es in der Kabine überreicht habe, hatten schon darauf gewartet. Da war ein perfekter Abschluss“, sagt Testroet und schaut noch einmal zurück, aufs Fernstudium in Düsseldorf und die überaus erfolgreiche Saison mit Dynamo.

Von Monat zu Monat wurde es immer besser, wie Testroet erzählt, was eigentlich fürs Studium gilt, aber irgendwie auch zu seinem ersten Jahr in Dresden passt. „Die Prüfungen haben alle grandios geklappt und die Abschlussprüfung dann auch“, findet er und nennt, ganz Journalist, seine persönliche Top 4 der besten Bilder der Aufstiegssaison, natürlich alles Jubelszenen, natürlich alle im Buch: „Der Spielerhaufen nach dem 2:1 von Robert Andrich gegen Rostock und als Justin Eilers im gleichen Spiel dem Fotografen in die Kamera küsst, meine Würgeattacke bei Justin nach seinem Siegtreffer gegen Osnabrück. Und natürlich mein Ritt auf der Eckfahne nach dem Siegtor gegen Chemnitz.“

Solche Ranglisten gehen immer. Sie liefern den Diskussionsstoff, der den Fußball über den reinen Sport hinaus so massentauglich macht. Testroet hat für die Zeit nach der aktiven Karriere trotzdem eine andere Idee als die klassische Journalisten-Laufbahn. „Eher guckt mich die Richtung von Herrn Minge an. Also wenn er mal nicht mehr will...“, sagt Testroet und fängt den Gedanken an den Sportdirektor-Posten gleich wieder ein: „Ähm, als Assistent von ihm – das kann ich mir gut vorstellen.“

„Dynamomente" ist erhältlich in den SZ-Treffpunkten und unter www.editionSZ.de

