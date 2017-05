Fußball Ein Fußball-Titel für Meißen Die A-Jugend des MSV 08 ist Meister der Landesklasse. Auf den Aufstieg wird verzichtet.

Ein starkes Team: Mit 18 Siegen aus 22 Spielen und 105 erzielten Toren ist die A-Jugend des Meißner SV Staffelsieger in der Landesklasse Mitte geworden. © privat

Im letzten der 22 Spiele gelang am Sonntag der 18. Sieg mit einem 8:1 beim Döbelner SV. Gefeiert haben die A-Jugend-Fußballer des Meißner SV schon vor einer Woche. Denn: Die Mannschaft von Trainer Erik Montwill sicherte sich da den vorzeitigen Sieg in der Landesklasse Staffel Mitte.

Das kommt nicht völlig überraschend. Denn nachdem in der vorhergehenden Saison noch gegen den Abstieg gekämpft wurde, stießen aus der damaligen B-Jugend landesligaerfahrene Spieler zum Team. „Diese Mannschaft ist seit vielen Jahren ein Garant für Stabilität und technisch guten Fußball auf hohem Niveau“, heißt es dazu aus der Führungsetage des MSV. Das Team spielte eine grundsolide Saison, zeigte lediglich zum Ende der ersten Halbserie ein paar Schwächemomente.

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es in dieser Mannschaft einen großen und leistungsstarken Kader, mit dem man auf allen Positionen breit und gleichwertig aufgestellt war. Selbst bei Auswechslungen sei in keinster Weise ein Leistungsabfall zu verzeichnen gewesen. Trainer Erik Montwill habe also ein echtes Luxusproblem bei der Aufstellung für die Startelf gehabt. Mit diesen Jungs mache die Arbeit einfach nur sehr viel Spaß. „Sie sind aufgeschlossen und ehrgeizig, wenn es gilt, neue Wege zu bestreiten und sich damit weiter zu entwickeln. Ein ganz starker Ausdruck dafür ist auch der sehr ausgeprägte Teamgeist“, der Tenor. Für den gewachsenen Zusammenhalt, Teamgeist und die Stärke spielten auch gemeinsame Grillabende, Winterlager, Abschlussfahrten eine große Rolle.

Seit dem 15. Spieltag zierte die A-Jugend des MSV die Tabellenspitze. Daran änderte auch die teilweise Doppelbelastung einzelner Akteure nichts, die zusätzliche Einsätze in der 1. Männermannschaft leisten mussten .

Am letzten Spieltag wurde noch ein Rekord aufgestellt: Mit dem 8:1 in Döbeln ist das Torverhältnis auf 105:25 angewachsen. Franz Krauspe, der zum Abschluss nochmals vier Treffer erzielte, ist unangefochtener Torschützenkönig mit 33 Treffern. Zwei weitere Meißner schafften es in dieser Liste in die Top-Ten.

Einzige bittere Pille: Der Aufstieg in die Landesliga ist kein Thema. „Durch den Abgang von vier Spielern in die 1. Männermannschaft und von drei Spielern ausbildungsbedingt muss leider auf Grund der dann dünnen Kaderdecke die Entscheidung getroffen werden, nicht aufzusteigen“, heißt es aus der Vereinsführung. „Auch wenn sicherlich sportlich und leistungsmäßig eine reelle Chance bestanden hätte, dort ebenfalls eine solide Leistung abzugeben.“

zur Startseite