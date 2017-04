Ein Funken Magie Ritterspiele, Geschichten und Zaubershows: Gerhard Kabus wusste am Sonnabend geschickt vom Wetter abzulenken.

Peter Kabus als Charuun der Märchenerzähler (rechts) mit Knappe Killian Schödel auf Mildenstein. © Dietmar Thomas

Regnerisch, stürmisch, sonnig: Der April hat am Sonnabend auch vor Burg Mildenstein nicht Halt gemacht. Die typische Unberechenbarkeit macht derweil auch dem Geschichtenerzähler Gerhard Kabus zu schaffen. Zwischen seinen über den Tag verteilten Shows für Kinder würde „Charuun der Märchenerzähler“ sicher gern mal pausieren. Stattdessen laufen er und sein Knappe Kilian Schödel über den Burghof und bringen das ein oder andere Aufgebaute erst einmal in Sicherheit vor dem sich gerade anbahnenden Regenschauer. Aber auch wenn das herrlich ritterliche Stoffzelt mitsamt seinen Holzbalken etwas zu wackeln beginnt: Gemütlich genug ist es noch allemal. Und so steht Charuun schon bald wieder auf dem Hof und lockt die Gäste aus den Regenunterschlupfen: Zaubershow in fünf Minuten.

Kurz darauf ist das Zelt tatsächlich gut besucht – etwa 20 Eltern und Kinder wollen nun verzaubert werden. Zuvor hatte der eigentümliche Charuun schon Geschichten erzählt: beispielsweise die von einer Prinzessin und einem Piraten. Peter Kabus’ Geschichten sind keine typischen Märchen, wie er sagt. Allerdings sind sie geprägt von Fabel- und Mittelalterfiguren. „Es ist eigentlich ein Umschreiben von Geschichten, die mich inspirieren.“ Ob Cornelia Funke, Grusel- oder Science-Fiction-Autoren: Kabus bedient sich überall dort, wo er Interessantes findet. Und so ist die Wendung der Geschichte von Prinzessin und Pirat, dass ein kleines Mädchen einen Knetgummipiraten formt, der lebendig wird und später vor einem großen weißen Teddybären gerettet werden muss. Das alles erzählt Kabus mit einer hörbuchtauglichen Stimme, lebhaften Showeinlagen und viel Interaktion.

Besonders charmant wirkt dabei der selbstironische Humor, wie sich auch während der Zaubershow zeigt. Charuun zeigt sich als etwas dusseliger Zauberer, der Ungereimtheiten seiner Show nicht besonders gut zu verbergen weiß. Das kommt an. Die Kinder machen sofort mit und – etwas zur Überraschung von Charuun – entlarvt der kleine Frederik in der ersten Reihe auch sofort den ersten Trick: Die Zauberseile, die der Zauberer gleichlang gezaubert hat, sind nun wieder ungleich. Charuun, spitzfindig wie er ist, schiebt die Schuld natürlich von sich: „Frederik, ich habe dir drei gleichlange Seile gegeben und möchte auch gern drei gleichlange Seile zurückhaben.“ Doch bei allen Spitzfindigkeiten ist ein Stückchen wahre Magie auf Burg Mildenstein dabei. Denn im Zelt herrscht beste Laune, während es ungemütlich stürmt.

