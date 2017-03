Ein Fünftel der Tatverdächtigen sind Ausländer Die Zahl der Straftaten ist 2016 insgesamt aber auf ein Rekordtief gesunken. Doch der Trend könnte sich drehen.

„Ihre Papiere bitte!" Oft sind es Routinekontrollen – wie hier von Polizisten des Meißner Reviers – die Straftaten zum Beispiel im Drogenbereich ans Licht bringen.



Das hört sich doch eigentlich ganz beruhigend an. Bei Diebstählen aus Wohnungen hat die Polizei mit 258 Fällen vergangenes Jahr im Kreis 47 Fälle weniger als 2015 registriert. Der Rückgang reiht sich ein in einen insgesamt erfreulichen Trend. Während die Kriminalität in Dresden steige, setze sich die kontinuierliche Abnahme im Landkreis Meißen fort und erreiche ein Rekordtief auf einen Zeitraum von zehn Jahren betrachtet, so Polizeipräsident Horst Kretzschmar. Seit exakt einem Jahr leitet der 57-Jährige die für die Landeshauptstadt sowie die Kreise Pirna und Meißen zuständige Polizeidirektion Dresden.

Das Problem an der Statistik: In der Form einer Jahresbilanz umfasst sie einen willkürlich geschaffenen Zeitraum. Diebe allerdings halten sich nicht an Kalendervorgaben. Polizeipräsident Kretzschmar ist sich dessen bewusst: „Auch wenn die Zahlen gut klingen, sieht es aktuell etwas anders aus.“ In den vergangenen drei Monaten hätten sich die Einbrüche in Einfamilienhäuser gehäuft. Betroffen seien in erster Linie Radebeul und Coswig. Die Polizei habe ihre Präsenz mit Hilfe der Kollegen von der Bereitschaftspolizei erhöht. Gleichzeitig kämen auch zivile Fahnder zum Einsatz. Mitunter werde ein langer Atem gebraucht, um die Täter zu fassen, so Kretzschmar am Donnerstag.

Diebstähle bleiben Schwerpunkt

Nach wie vor machen Diebstähle den größten Teil der Kriminalität zwischen Strehla und Radeburg aus. Die Akzente haben sich 2016 in den einzelnen Bereichen leicht verschoben. Den Schwerpunkt bildeten Diebstähle in oder aus Geschäften und Kiosken. Darauf folgen Diebstähle von Fahrrädern sowie der Bereich rund ums Auto. Hier kommt es immer seltener vor, dass die Täter gleich ganze Wagen mitnehmen und mit ihnen ins Ausland flüchten. 2015 war dies 160 Mal der Fall. Vergangenes Jahr nahm die Polizei nur 117 Anzeigen zu komplett gestohlenen Autos auf. Zudem konnten die Beamten ihre Aufklärungsquote deutlich verbessern. In fast 40 Prozent der Fälle wurden Tatverdächtige ermittelt. Dies könnte ein entscheidender Grund für den Rückgang sein. So berichtete der Leiter der Soko Kfz im Landeskriminalamt Sachsen Andreas Schrader Mitte vergangenen Jahres, dass es gelungen sei, mehreren gut organisierten Banden aus dem grenznahen Raum das Handwerk zu legen. Auch dank besserer Zusammenarbeit mit tschechischen und polnischen Behörden. Mitglieder und Drahtzieher wurden zu teils hohen Haftstrafen verurteilt.

5 000 Tatverdächtige

In einem besonderen Fokus bei der Polizeibilanz 2016 steht die Frage nach dem Anteil ausländischer Tatverdächtiger. Rund gerechnet lag dieser im vergangenen Jahr bei einem Fünftel der insgesamt 5 000 im Landkreis ermittelten Verdächtigen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um ein Drittel. Dabei hat sich der Zuzug von Geflüchteten 2016 deutlich verringert. Ein Großteil der tatverdächtigen Ausländer dürfte somit während der Flüchtlingskrise 2015 ins Land gekommen sein. Dem Ausländer-Anteil von etwa 20 Prozent bei den Tatverdächtigen steht ein Anteil von unter zwei Prozent an der Gesamtbevölkerung im Kreis gegenüber.

Syrer stark vertreten

Nochmals speziell ausgewiesen wird von der Statistik, wie es sich mit den Zuwanderern unter den Ausländern verhält. Der Begriff Zuwanderer fasst dabei in erster Linie Asylbewerber, geduldete Flüchtling und Illegale zusammen. Die Kategorie soll offenbar dazu dienen, diese von bereits längere Zeit hier lebenden und berufstätigen Ausländern mit fremder Staatsangehörigkeit zu unterscheiden. Unter den zugewanderten 553 Tatverdächtigen bildeten die Syrer demnach mit 98 Personen die Hauptgruppe. An zweiter Stelle kommen Tunesier (77), es folgen Marokkaner (57) und Libyer (53). Aufgegliedert nach den sperrig klingenden Straftatgruppen fällt auf, dass Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit mit 244 Fällen am stärksten vertreten sind. Hierunter zählen beispielsweise Raub und Körperverletzung. So war es in Sammelunterkünften mehrfach zu gewaltsamen Streitigkeiten gekommen. Oft spielt hierbei Alkoholisierung eine negative Rolle. Ebenfalls in dreistelliger Höhen wurden leichtere Diebstähle (188) sowie sogenannte Vermögens- und Fälschungsdelikte (153) registriert.

Rauschgiftkontrollen ausgeweitet

Wenn viel kontrolliert wird, wird auch viel gefunden. Dies ist Polizeiangaben zufolge auch der Grund für eine erhöhte Rauschgiftkriminalität. 405 Fälle weist die Jahresbilanz aus und damit ein Plus von fast 17 Prozent. Crystal und Cannabis wurden bei Kontrollen am häufigsten gefunden. Wie schon das Jahr zuvor konnte bei einem Konsumenten übermäßiger Drogenkonsum als hauptsächliche Todesursache festgestellt werden.

Gewalttätigkeiten nehmen zu

Fünf Menschen sind im vergangenen Jahr im Landkreis durch Mord oder Totschlag umgekommen. Ein Jahr zuvor hatte es sechs Opfer gegeben. Die Zahl der Gewaltstraftaten insgesamt kletterte von knapp 300 auf mittlerweile fast 350. Ermittelt wird bei solch schweren Delikten mit besonders großem Nachdruck. So dürfte auch die hohe Aufklärungsquote von nahezu 82 Prozent zu erklären sein. Rund ein Drittel der wegen Körperverletzung, Raub, Vergewaltigung oder ähnlicher Straftaten ermittelten Tatverdächtigen waren 2016 ausländischer Herkunft.

