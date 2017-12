Ein Füllhorn für den Barockpark Leipziger Designer entwerfen mit dem Blick des Außenstehenden eine neue Anmutung für das Kleinod.

Die Riesenkinder sind eine bekannte Skulptur aus dem Barockpark Zabeltitz. Jetzt sind sie Ideengeber für das neue Park-Design. In verschiedenen Farbgebungen wird künftig immer das Füllhorn als Element zu sehen sein. © Brühl

Zabeltitz. Blumenkinder streuen zu Hochzeiten Blüten aus einem Füllhorn – gleichsam als Vorboten immerwährenden Glücks. Kein Wunder, steht doch gerade dieses abgebrochene Ziegenhorn in der griechischen Mythologie als Symbol des Überflusses, weil es Göttervater Zeus kurzerhand in ein unerschöpfliches Horn verwandelt hatte. Vielleicht als Ausgleich für das Missgeschick. Diese Kraft der Bilder, die Gefühle, die gute Geschichten in uns hervorrufen, will die Stadt Großenhain in den Zabeltitzer Barockgarten holen.

Nicht aus Langeweile, sondern weil es höchste Zeit wurde, Park und Palais eine gemeinsame Anmutung zu geben, erzählt Kultur-Chef Matthias Schmieder. Am ehesten zu sehen war das zuletzt an den vielen verschiedenen Schildern für Veranstaltung, unterschiedlichen Markständen und – ein echter Fauxpas – rot-weißem Flatterband und Bauzäunen am Einlass zu Open-Air-Veranstaltungen in diesem Jahr. Ein emotionaler Tiefpunkt für ein barockes Kleinod. Spätestens da war klar, so ist Barock nicht zu machen.

Angenehme Gefühle wecken

Wenn sich Zabeltitzer Veranstaltungen von anderen abheben wollen, dann muss nicht nur irgendein neues Logo her, sondern eine Anmutung, die bei jedem, der das Wort „Barockgarten“ nur hört, das Gefühl weckt: Da ist es schön! Die Leipziger Firma kocmoc stand Pate, dieser Anmutung näher zu kommen, sagt Matthias Schmieder.

Das Design-Unternehmen hat Ausstellungen, Regionen und Firmenauftritte zu neuen Botschaften verholfen. Bekannt sind die Sonderschau „Die Ernestiner“, die Grassimesse in Leipzig, das Leipziger Autoforum, die Genussregion Thüringen oder einscheinbar sperriges Thema wie „Stadtverkehr 2.0“. kocmoc-Geschäftsführer Alexander Fleischmann erzählt: „Unsere Mitarbeiter, die sich das angesehen haben, waren ganz begeistert von dem herrlichen Park. Der berührt das Herz.“

Dieses Aha-Erlebnis wollten die Leipziger nun auch anderen vermitteln, die den Barockgarten vielleicht auch noch nicht kennen. Und eben jenes Füllhorn, das die beiden Riesenkinder im Park als Wasserspeier tragen, hat sie inspiriert. Als klassisches barockes Symbol und als florales Element.

In barocken Puderfarben, dezent und edel, wird das Füllhorn künftig alles zieren, was mit dem Barockgarten in Verbindung steht. Von Pflanzenetikett, über Plakate, den Zabeltitzer Linden-Honig, Gutscheine, die Webseite bis hin zum Festzelt. Apropos. Letztere hat die Stadt jetzt als erste ersetzt und zehn weiße Pagodenzelte angeschafft. Vier davon werden bereits zur Palaisweihnacht zu sehen sein, angenehm von innen hinterleuchtet, verbreitet sich gleich eine ganz andere Atmosphäre. Weil die „Barockzelte“ im Rondell vorm Palais richtig zur Wirkung kommen sollen, hatte sich die Stadt auch entschieden, diesmal direkt am Palaiseingang zwei Weihnachtsbäume aufzustellen. Ob sich das bewährt, möchte man testen.

Natürlich kann man noch viel mehr machen. Alles eine Frage des Kopfkinos. In Bad Muskau haben die Leipziger das bereits vorgemacht. Sie strippten alles an Fürst Pückler auf. Ob als Frauenheld, Reisender, Schriftsteller und weltberühmter Gartenkünstler: Die Ausstellung über Fürst Pückler führt die Besucher durch Szenen eines aufregenden Lebens. Da ist zunächst der junge Pückler, der Reisende, Liebende, Verheiratete, Verlassene und schließlich der Hochstapler. Wunderapparate, Dichtung und die eigenen, berüchtigten Liebesbriefe machen Gefühle fassbar und seinen größten Traum erfahrbar: bei einer Kutschfahrt durch Pücklers visionäres Buch über Landschaftsgärtnerei. Geführt von Pückler höchstpersönlich.

So etwas könnte man auch für den Zabeltitzer Barockgarten entwickeln. Aber so weit ist man nicht. Schließlich ist das auch eine Frage des Geldes. Doch wenn die ersten Mitarbeiter T-Shirts mit der Aufschrift „Zabeltitzer Barockgarten“ tragen, statt dem Großenhainer Schriftzug – dann sollte sich auch bei den eigentlichen Machern diese neue Identität bemerkbar machen.

zur Startseite