Ein Fuchs im Krankenhaus Ex-Eishockey-Profi Markus Lehnigk absolviert in der Radeberger Klinik eine Management-Ausbildung.

Bild mit Symbolgehalt: Metarmophose für Markus Lehnigk (l.). Der ehemalige Eishockey-Profi der Lausitzer Füchse absolviert ein Ausbildungsprogramm zum Klinik-Manager in der Asklepios Klinik in Radeberg bei Geschäftsführer Tim Richwien (r.). © Thorsten Eckert

Bisher hat sich Tim Richwien in Sachen Sport vor allem fürs Thema Basketball interessiert. Denn der Geschäftsführer der Radeberger Asklepios-ASB Klinik stammt aus Oldenburg, „und da wird ja hochklassig Basketball gespielt, darum dreht sich in der Stadt einfach alles“, sagt er. Aber nun mausert sich der Radeberger Klinikchef zum Eishockey-Fan. Das hängt mit einem neuen Mitarbeiter zusammen, der seit Oktober im Radeberger Krankenhaus als Trainee – quasi als Auszubildender für die Klinikmanagement-Ebene – aktiv ist. Ein durchaus Prominenter: Markus Lehnigk, langjähriger Profispieler der „Füchse“ aus Weißwasser in der zweiten Eishockeyliga. „Ich denke, wir werden demnächst mal gemeinsam zum Eishockey gehen“, sagt Tim Richwien.

Dass der 28-jährige Markus Lehnigk dabei mal eine Laufbahn im medizinischen Bereich einschlagen würde, ist ihm im heimischen Bad Muskau sozusagen in die sprichwörtliche Wiege gelegt worden. „Meine Mutter ist Ärztin“, verrät er. Wobei er sich dann doch weniger für den rein medizinischen, als eher für den wirtschaftlichen Aspekt interessiert. Schon während seiner Profizeit hat Markus Lehnigk ein Wirtschaftsstudium absolviert; „und als ich im Sommer 2015 dann Schluss mit dem Profisport gemacht habe, war für mich klar, dass ich gern in den Managementbereich von Krankenhäusern wechseln würde“. Also absolvierte er zunächst mal mehrere Praktika in entsprechenden Abteilungen von Kliniken in Leipzig und Berlin, bewarb sich dann um eine Stelle im Ausbildungsprogramm für kaufmännische Führungskräfte beim Asklepios-Konzern. „Und das Unternehmen hat mir dann die Chance gegeben, nach Radeberg zu kommen“, freut er sich.

Familiäre Atmosphäre

Eine Freude, die ihm deutlich anzumerken ist, wenn er von seiner Ausbildung erzählt. Insgesamt zwölf Monate bleibt Markus Lehnigk nun im Radeberger Krankenhaus – und durchläuft dabei sämtliche Bereiche der Klinik. Nicht nur in den Büros, sondern auch auf den Stationen und in der Pflege. Auch im OP war er schon. „Das ist wichtig, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie solche Abteilungen funktionieren, was sie an technischer, aber auch an personeller Ausstattung brauchen“, beschreibt er. Denn der Ex-Profisportler weiß genau, dass er als künftiger Klinik-Manager immer auch im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit und dem medizinischen Aspekt arbeiten muss. „Wobei natürlich der medizinische Aspekt bei allen Entscheidungen im Vordergrund steht“, macht er deutlich. Es sei jedenfalls wichtig, sich ein solides Bild zu verschaffen. „Und dafür ist dieses Trainee-Programm wunderbar geeignet – und das Radeberger Krankenhaus mit seiner familiären Atmosphäre, mit seinen kurzen Drähten zwischen den Abteilungen dazu auch genau passend“, schwärmt Markus Lehnigk.

Und auch Klinik-Chef Tim Richwien kommt ins Schwärmen. „Ich bin sehr begeistert von seiner Arbeit hier – und ich bin wirklich sehr hoffnungsvoll, dass Markus Lehnigk seinen Weg im Managementbereich erfolgreich gehen wird“, macht er deutlich. Wobei auch der Klinik-Chef vom Trainee-Programm seines Klinik-Konzerns begeistert ist. „Denn so kann unser Unternehmen wirklich gezielt den Fachkräfte-Nachwuchs im Management-Bereich ausbilden.“ Auch Tim Richwien selbst ist nach seinem Studium über dieses Programm zur Führungskraft bei Asklepios geworden. Eine Chance, die nun also auch Ex-Eishockeyprofi Markus Lehnigk hat – und sie unbedingt nutzen will. „Es macht richtig viel Spaß hier zu arbeiten, ich habe sehr viele spannende Aufgaben“, sagt er. Aufgaben, von denen letztlich natürlich auch das Radeberger Krankenhaus profitieren wird, ist Klinik-Chef Tim Richwien überzeugt. So befasst sich „Azubi“ Lehnigk derzeit unter anderem mit Fragen des Qualitäts-Managements und arbeitet mit am Projekt des geplanten dritten OP-Saals, der ab kommendem Jahr gebaut werden soll. Dafür müssen innerhalb der Klinik einige Abläufe verändert werden, was konzeptionell vorbereitet werden muss. „Da hilft uns die Mitarbeit von Markus Lehnigk sehr; und auch er kann dabei eine Menge Erfahrungen sammeln“, beschreibt der Geschäftsführer die Win-Win-Situation.

Als Zuschauer bei den Spielen dabei

Und was kann der einstige Profi-Sportler aus seiner Eishockey-Zeit sozusagen mit in sein neues Aufgabenfeld nehmen? „Das Durchhaltevermögen und die Teamfähigkeit, die in einer Mannschaft notwendig sind, braucht man natürlich auch in einer Klinik“, macht Markus Lehnigk deutlich. Aber einen Unterschied zu seiner Profizeit genießt der Weißwasseraner dann doch: „Jetzt habe ich am Wochenende frei“, sagt er lachend. Wobei, vom Eishockey lassen kann er natürlich trotzdem nicht. „Natürlich versuche ich, möglichst regelmäßig als Zuschauer zu den Spielen zu fahren – und ich habe auch noch viele Kontakte“, macht er klar, dass man nach insgesamt 20 Jahren bei den „Füchsen“, davon neun als Profi, nicht einfach so abschließen kann.

Noch dazu, seit er ja nun auch bei Radebergs Klinik-Chef Tim Richwien – dem eingefleischten Basketball-Fan – das Interesse am Eishockey geweckt hat …

