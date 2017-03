Ein Frühling zum Genießen Zwölf Restaurants schließen eine Allianz auf Zeit – das Ergebnis ist purer Genuss, nicht nur für den Gaumen.

In wenigen Tagen werden Hobbyköche Chefkochs über die Schulter schauen können. © dpa

Es gibt nicht jeden Tag die Gelegenheit, einem Chefkoch über die Schulter zu schauen. In wenigen Tagen werden aber Hobbyköche in Pirna genau diese Chance bekommen. Sven Petzold, der Herr der Küche im Romantik-Hotel Deutsches Haus in Pirna, öffnet am Sonntag, 9. April, die Tore seines Reichs und heißt Wissbegierige willkommen. Mit dem Schaukochen beteiligt sich das Deutsche Haus am 3. Tag der Deutschen Spitzengastronomie – und zugleich ist die Aktion Teil des Genießerfrühlings in der Sächsischen Schweiz.

Dazu haben sich zwölf Restaurants zwischen Pirna und dem Kirnitzschtal zusammengeschlossen. Noch bis 15. April locken sie die Gäste vor allem mit gutem Essen. So verwöhnt etwa das Elbhotel Bad Schandau die Gäste mit Kalbsrouladen mit Prosciutto und Büffelmozzarella, Grünem-Spargel-Risotto und Feldsalat mit hausgemachtem Quitten-Balsam-Essig. Das Hotel Elbparadies im Pirnaer Ortsteil Oberposta offeriert in frischen Kräutern und Knoblauch marinierte Lammkeule mit sächsischem Schmorgemüse an Rosmarinkartoffeln.

Sie machen mit Diese zwölf Häuser in der Sächsischen Schweiz beteiligen sich am Genießerfrühling: das Romantik-Hotel Deutsches Haus und das Aktiv-Sporthotel in Pirna, das Elbhotel in Bad Schandau, das Landhotel Heidekrug in Cotta, das Gasthaus Lichtenhainer Wasserfall im Kirnitzschtal, die Neustadthalle und das Panoramarestaurant Bastei, das Parkhotel Sächsisches Haus in Berggießhübel, das Hotel Elbiente im Kurort Rathen, Pension & Gasthaus Zur alten Säge in Dorf Wehlen, das Landhotel Zum Erbgericht in Heeselicht und das Hotel & Restaurant Elbparadies Pirna. (SZ)

In einigen Häusern gesellt sich zum guten Essen auch eine kulturelle Begleitung. So lädt das Parkhotel Sächsisches Haus in Berggießhübel am 1. April zum Tanz in den Frühling ein. Einen Tag zuvor, am 31. März ist das Deutsche Haus in Pirna erste Adresse für Weinliebhaber. Am Abend können sie sich beim Weinaromenquiz testen. Wer die verschiedenen Aromen wie Orange, Apfel, Kaffee und Schokolade richtig zuordnet, kann eine Flasche Grauburgunder vom Weingut Matyas aus Coswig gewinnen. Für alle gibt es Weintipps aus der Region. „Zur Ziegenfrischkäsesuppe mit Thymian zum Beispiel empfehlen wir den Müller-Thurgau von Fréderic Fourré aus Radebeul“, sagt Deutsches-Haus-Chefin Regina Riedel. Sie ist stolz auf eine Weinauswahl, die in der Umgebung ihresgleichen sucht: Acht regionale Winzer hat das Romantik-Hotel im Angebot.

Gastronomische Unikate sind die Speisen, die Chefkoch Sven Petzold mit seinen Gästen am 9. April zubereiten wird, genauer Pirnaer Unikate. Die Hobbyköche erfahren, was das Geheimnis von Blechschmidt’s Sauerbratensüppchen ist, wie die P(B)irnsche Torte gelingt und worauf es bei der Zubereitung des Krautwickels ankommt, der wiederum zur Speise der Sächsischen Schweiz gekürt wurde. Anmeldung fürs Kochevent unter Tel. 03501 46880. (SZ)

