Ein früheres Ausflugsziel verfällt Die Lauterbacher Kellerschänke, schon 1710 erbaut, war viele Jahre eine beliebte Ausflugsgaststätte nahe dem Schloss.

Nur von weitem sieht die Kellerschänke heute passabel aus. Doch die Wetterfahne von 1865 ist schön. © Klaus-Dieter Brühl

Lauterbach. Die Lauterbacher Kellerschänke, schon 1710 erbaut, war viele Jahre eine beliebte Ausflugsgaststätte nahe dem Schloss. Das Fachwerkhaus bietet heute nur von außen noch einen netten Eindruck – es ist innen baufällig und darf nicht betreten werden. Ein Abriss kommt nicht in Frage – das Gebäude ist denkmalgeschützt. Im Nebengebäude, 1931 laut Heimatforscher Alfred Köckritz aus einem Stallgebäude umgebaut, kam in der DDR-Zeit das Gemeindeamt unter, der Kindergarten war in der Kellerschänke selbst. Das Nebengebäude ist heute noch Jugendclub. Vor allem erinnern sich viele an das beliebte Ausflugslokal, das bis 1962 bestand, an schattige Sitzplätze draußen, den Gondelteich und die Tanzdiele. Eine Sanierung würde erhebliche Mittel kosten. (krü)

