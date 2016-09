Ein Froschkönig für Jonsdorf Die Holzfigur steht nun auf der Insel im Gondelteich. Sie ist der erste Teil eines neuen Märchen- und Sagenpfades im Zittauer Gebirge.

Andy Paul (rechts) und Hausmeister Dennis Pfalz beim Übersetzen mit dem Frosch. © Matthias Weber

Jonsdorf. Zwei starke Männer, etwas Werkzeug und ein Ruderboot. Mehr braucht es nicht, um dem Froschkönig in Jonsdorf ein Zuhause zu geben. Dieses befindet sich seit Freitagmittag auf der kleinen Insel im Gondelteich unterhalb des Nonnenfelsens – und ist der Auftakt für einen Märchen- und Sagenpfad, der in den nächsten Wochen in der Gemeinde im Zittauer Gebirge entsteht.

Bis zum Jahresende will der Landschaftspflegeverband „Zittauer Gebirge und Vorland“ dafür neun, zum Teil übergroße Holzfiguren entlang des Weges von der Wiese am Nonnenfelsen bis zum Kroatzbeerwinkel aufstellen. Stationen des Märchen- und Sagenpfades befinden sich dabei unter anderem an der Schwarzwasserquelle, der Waldbühne und am alten Sportplatz.

Zu jeder Holzfigur entlang des Weges soll es künftig eine kleine fantasievolle Geschichte sowie Fragen geben, die von Einheimischen und Touristen beantwortet werden können, sagt Andy Paul vom Landschaftspflegeverband. Die Geschichten hat der Verband mit Schülern der ehemaligen Jonsdorfer Schkola entwickelt.

Auch die Figuren fristen ihr Dasein schon länger in der Gebirgsgemeinde. Sie entstanden 2013 im Rahmen eines Schnitzersymposiums in Jonsdorf und waren seither eingelagert. Schon damals gab es die Idee für einen Märchen- und Sagenpfad in Jonsdorf. Dank der Hermann-R.-Tempel-Stiftung, die 5 000 Euro bereitstellte, kann diese Idee nun verwirklicht werden. (szo)

