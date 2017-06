Ein froher Denker geht Carsten Heine findet, es ist Zeit für ihn, als Stadtrat zu gehen. Jetzt sind andere dran.

Stadtrat Carsten Heine (54) vor dem Großenhainer Rathaus, mit dem er sich über 20 Jahren lang immer irgendwie beschäftigt hat. © Klaus-Dieter Brühl

Ich habe die letzte Zeit im Stadtrat so erlebt, dass Argumente zählen und nicht die feststehende Mehrheit – erhalten Sie sich diesen Zustand“. Das war sie schon, die Abschiedsrede von Stadtrat Carsten Heine. Vorgetragen im letzten Stadtrat, ganz zum Schluss und für viele überraschend, da bis zuletzt kaum jemand wusste, dass Carsten Heine nach über 20 Jahren aufhört als Stadtrat. „Man merkt einfach irgendwann, dass es der richtige Zeitpunkt ist, zu gehen“, sagt er selbst. Der Schicht-Job bei Globalfoundries in Dresden hat ihn die letzten Jahre schon kürzertreten lassen. „Ich hatte nicht mehr die Zeit, den Themen nachzugehen, wie ich es eigentlich von mir selbst erwarte“, meint er.

Das hat ihn gestört, unzufrieden gemacht. Dass jetzt der Zustand erreicht ist, den er sich immer gewünscht hat, eben, dass Argumente zählen, mag ihm die Ruhe gegeben haben, zu gehen. Der Hintergrund des neuen Stadtratsklimas ist zunächst ein rein rechnerischer: Keiner hat die absolute Mehrheit. Die Tage, in denen der OB seiner Fraktion die Richtung kurz vorgibt, sind vorbei. Heine hat unter Müllers Zeiten oft unter dieser Praxis gelitten, wie die restliche Opposition. Mehr vielleicht noch, da er eh Einzelkämpfer und stets ein klein wenig mehr Querdenker als andere Stadträte war.

Knifflige Nachfolge

Unangenehm waren die queren Gedanken den anderen Fraktionen aber keineswegs. Durch alle Reihen lobten sie sein Mitdenken im Detail, sein Dranbleiben an Problemen, den feinen Sinn für Haken an vermeintlichen Lösungen. Heine war nie einer, der den Umschlag mit den Beschlussvorlagen erst bei der Sitzung öffnete – und warf oft eine Überlegung ein, wo so mancher bei sich dachte: Mensch, darauf bin ich gar nicht gekommen! Mehr Lob geht eigentlich nicht für einen Kommunalpolitiker – aber es zeigt das mögliche künftige Thema. Solche wie Heine werden fehlen.

Das geht schon bei der Nachfolge los. Denn neu gewählt wird der Großenhainer Stadtrat erst wieder 2019. Nachrücker mit den nächsthöchsten Wahlstimmen im Arbeitslosenverband wäre Jens Noack aus Walda-Kleinthiemig. Heine hätte es nach eigenem Bekunden gut gefunden, den Ortsteilen mit dieser Personalie eine Stimme zu geben. Leider hat Jens Noack gestern der Stadt abgesagt, da er beruflich bei der Landespolizei, als Feuerwehrmann und Ortschaftsrat einfach keine Luft mehr für noch ein Amt hat.

Das sieht jeder ein, doch dann wird es interessant. Die nächsten Nachrücker sind Henry Müller und Mario Beger. Beger ist bekanntlich Großenhainer Landtagsabgeordneter der AfD, erst Genannter kümmert sich um die Pressearbeit im AfD-Büro. Sollte Müller auch absagen, sitzt neben der Linken-Landtagsabgeordneten Kerstin Lauterbach vielleicht bald ein weiteres Mitgliedes des Landtages im Stadtrat. Politisch sind bemerkenswerte Konstellationen beim Arbeitslosenverband aber nicht neu: 2004 kandidierte der Grüne Andreas Görlitz auf dessen offener Liste – im Jahr 2014 waren es dann eben die beide AfD-Leute. So kann es gehen im kommunalpolitischen Leben.

Carsten Heine könnte selbst ein Liedlein davon singen. Angetreten ist er im November 1996 im Stadtrat nämlich mal als SPD-Mann. Ab `97 war er Fraktionssprecher, von November 2002 bis September 2003 sogar Büro-Mitarbeiter bei der SPD-Landtagsabgeordneten Barbara Wittig. Die Beziehung zu den Genossen schien ungetrübt. Ausgerechnet eine Sozialtour mit seiner Chefin durch Großenhainer Einrichtungen läutete das Ende der Beziehung ein.

Da lernte Carsten Heine den Arbeitslosenverband kennen, war begeistert von dessen Engagement und trat dem ALV bei. Auch deshalb, weil zu diesem Zeitpunkt bereits Hartz-II herausgekommen war und Heine schon schwante, dass es dabei nicht bleiben würde. Er behielt recht und vorerst auch sein Parteibuch. „Ich konnte aber schließlich nicht weiter am Tag die SPD-Linie vertreten und nach Feierabend dagegen wettern“, sagt er heute zu dieser Episode. Eigentlich wollte er sein Parteibuch demonstrativ in der Dresdner Zentrale auf den Tisch legen, aber SPD-Urgestein Karl Nolle meinte da nur: „Mach es Ihnen doch nicht so einfach!“ Das Ende kam dennoch und unspektakulär.

Allein der Fakt, dass Heine 2004 für den ALV und damit gegen die SPD zur Stadtratswahl antrat, reichte laut Statut, die SPD-Mitgliedschaft zu beenden. War`s das mit der SPD? Nicht in Großenhain. Der ALV erreichte mit Zugpferd Carsten Heine auf Anhieb 9,6 Prozent, lag damit auf Platz drei und hatte zwei Sitze – Fraktionsstatus und teilte sich nahezu kameradschaftlich die Ausschusssitze mit der SPD, die nach der Wahl nicht mehr so gut dastand. Heine ist, und das ist bemerkenswert, ein froher Denker geblieben. Ohne Zynismus, ohne Verbitterung.

Was er bewirkt hat? Sicher, dass Großenhain heute noch seine städtische Wohnungsgesellschaft hat, denn deren Verkauf war 2007 „beschlossene Sache“. Nur die Ankündigung, daraus könnte man ja einen Bürgerentscheid machen, ließ manche zurückrudern. 2008 war schließlich OB-Wahl. Leidtut ihm die Abwicklung des Flugplatzes. Für völlig überzogen hielt er den Rauswurf des Schlosspächters Poldrack in Zabeltitz. Und nun? Wird Carsten Heine irgendwo plötzlich im Rampenlicht auftauchen? „Man soll niemals nie sagen“, meint er lachend. Ein typischer Heine.

zur Startseite