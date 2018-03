Ein Frauenpreis zum Frauentag Am 8. März wird in der Drogenmühle Heidenau der Anna-Hirsch-Frauenpreis verliehen.

Die Feministin Heiderose Gläß wird zur Preisverleihung am Frauentag erwartet. © Archivfoto: Matthias Weber

Heidenau. Zu einer kleinen Tradition im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist mittlerweile die Verleihung des Anna-Hirsch-Frauenpreises geworden. Bereits zum sechsten Mal verleiht der Linken-Kreisverband diesen Preis. Er will damit herausragende Leistungen von jährlich je drei Frauen in Gesellschaft und Politik in der Region würdigen. „Es geht darum, Frauen zu ehren, die sich gerade in diesen Zeiten für Mitmenschlichkeit, Toleranz und den Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzen“, teilt der Kreisverband mit. Noch sind die Preisträgerinnen geheim.

Zur Preisverleihung am 8. März, dem Internationalen Frauentag, werden der Bundestagsabgeordnete André Hahn und die frühere Landtagsabgeordnete und Feministin Heiderose Gläß erwartet. Der Preis ist nach der Dohnaerin Anna Hirsch benannt, die 1942 im Konzentrationslager Auschwitz gestoben ist. (SZ)

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 8. März, um 18 Uhr in der Drogenmühle Heidenau, Dresdner Straße 26, statt. Alle Interessierten sind eingeladen, Eintritt ist frei.

