Ein Franzose gewinnt den Lange-Talente-Preis Die Uhr des Lehrlings überzeugte die Fachjury in alle Kategorien. Lobende Worte gab es auch für Platz zwei und drei.

zurück Bild 1 von 2 weiter Walter Lange (Mi.) und Wilhelm Schmid (re.) gratulieren Tanguy Huret zum Sieg © Frank Baldauf Walter Lange (Mi.) und Wilhelm Schmid (re.) gratulieren Tanguy Huret zum Sieg

Den Titel holte holte der Franzose mit diesem Uhrenmodell.

Glashütte. Mit außergewöhnlichen Ergebnissen ist der siebte internationale Talente-Wettbewerb der Uhrenfirma Lange zu Ende gegangen. Gewonnen hat ihn der Franzose Tanguy Huret. Er nahm den mit 10 000 Euro dotierten Preis von Firmengründer Walter Lange und Geschäftsführer Wilhelm Schmid kürzlich in Glashütte entgegen.

Der Wettbewerb wurde Mitte Mai gestartet: Konstruktion und Bau eines Vollkalenders – mit dieser anspruchsvollen Aufgabe gingen acht Nachwuchsuhrmacher aus Frankreich, Schweden, Finnland, den USA, Japan und Deutschland an den Start. „Sechs Monate hatten sie Zeit, sich sowohl theoretisch als auch praktisch mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, berichtet Firmensprecher Arnd Einhorn. Ende November traf sich die fünfköpfige Fachjury, um die eingereichten Arbeiten zu bewerten. Sie bestand aus Unternehmensgründer Walter Lange, Lange-Entwicklungschef Anthony de Haas, den Uhrenjournalisten Gisbert L. Brunner und Peter Braun sowie dem Direktor des Mathematisch-Physikalischen Salons in Dresden, Dr. Peter Plaßmeyer. „Die Entscheidung für den Sieger war einstimmig“, sagt Einhorn.

Tanguy Huret überzeugte durch seine Arbeit, die alle vier Wettbewerbskriterien – Originalität der Idee, technische Funktionalität, handwerkliche Qualität und ästhetische Umsetzung – gleichermaßen erfüllte. Nach Ansicht der Jury ist die Arbeit die beste, die bisher in der Geschichte des Wettbewerbs eingereicht wurde.

Der 25-jährige Uhrmacherschüler, der von der französischen Westküste stammt und am Lycée Polyvalent Edgar Faure in Morteau seine Ausbildung absolviert, übertraf sogar die gestellten Anforderungen: Er konzipierte seinen Vollkalender als Jahreskalender, der auch alle Monatslängen richtig wiedergibt. Darüber hinaus reichte er eine technisch ausgereifte Lösung mit drei einander überschneidenden Zifferblättern ein, die sich durch eine unverwechselbare Ästhetik auszeichnet. Die hohe Qualität weiterer eingereichter Arbeiten veranlasste die Jury, erstmals die Zweit- und Drittplatzierten bekanntzugeben. Die Arbeit des Finnen Ville-Veikko Koski der Uhrmacherschule im finnischen Espoo fasziniert durch die Originalität der walzenförmigen Datumsanzeige und dem außergewöhnlich hohen handwerklichen Aufwand. Die von der Fünf-Minuten-Uhr der Dresdner Semperoper inspirierte Idee des Japaners Masakazu Arafuka vom Tokioter Hiko Mizuno College besticht vor allem durch ihren kreativen Ansatz und die an ein Schlagwerk erinnernde Konstruktion.

Den Preis überreichten Walter Lange und Wilhelm Schmid im Rahmen einer internationalen Presseveranstaltung. Dort würdigte Schmid die ästhetisch, funktional und handwerklich überzeugende Konstruktion des Gewinners und hob die Bedeutung des Wettbewerbs für das Unternehmen hervor: „Die hochtalentierten Preisträger des siebten F. A. Lange Watchmaking Excellence Awards und ihre inspirierenden Arbeiten beweisen einmal mehr, dass die Leidenschaft für die Feinuhrmacherei zu einer globalen Erfolgsgeschichte geworden ist“, sagt Schmid. Erfreulich sei, dass an deren Fortsetzung die nächste Generation mit vollem Einsatz arbeitet.

2015 gewann der Finne Reima Koivukoski den Preis, im Jahr zuvor sein Landsmann Torsti Laine. Der Rabenauer Felix Reppe war der Erste und bisher einzige Gewinner, der von der Glashütter Uhrmacherschule kam. Er gewann 2010. (SZ/mb)

zur Startseite