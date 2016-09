Ein fragwürdiger Polizeieinsatz Ingo Kramer über die Durchsuchung der Hospitalstraße 30

Wo ist die Polizei, wenn sie wirklich gebraucht wird? Diese Frage haben sich schon oft Opfer von Einbrüchen, Diebstählen oder Verkehrsunfällen gestellt, wenn sie lange auf die Beamten warten mussten. Umso unverständlicher erscheint es, dass gleich 25 Beamte ausrücken, wenn ein Anwohner an einem Wohnungsfenster eine vermeintliche Cannabispflanze entdeckt. Eine wirklich plausible Erklärung dafür liefert Polizeisprecher Thomas Knaup nicht. Da drängt sich in der Tat die Frage auf, ob es nicht noch andere Gründe für die Durchsuchung gab, die Knaup verschweigt.

Auch an anderen Stellen sind seine Antworten rätselhaft. Auf die SZ-Anfrage, ob die Polizei die Haustür verschlossen hat oder nicht, teilt Knaup zuerst mit, dass ihm dazu keine Informationen vorliegen. Auf erneute Nachfrage schreibt er dann, aus den polizeilichen Aufzeichnungen sei ersichtlich, dass die Haustür am Ende herangezogen wurde. Am Telefon sagt er, er sei sich zu 99 Prozent sicher, dass sie wirklich nur herangezogen wurde. Als die SZ eine 100-Prozent-Antwort will, sagt er schließlich, dass die Tür verschlossen wurde. Warum nennt Knaup die Wahrheit erst im vierten Anlauf?

