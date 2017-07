Ein Forstfest fast wie 1931 Der Blumenschmuck für die Festumzüge sollte rechtzeitig bestellt werden. Die hohen Anmeldezahlen erfordern das.

Der Blumenschmuck ist ein Markenzeichen der Kamenzer Forstfestzüge. © Archivfoto: René Plaul

Die Teilnehmerzahl an den Forstfestumzügen ist im Vergleich zu 2016 erneut gestiegen: um 121 auf insgesamt 1 397 Schülerinnen und Schüler . Die sich zurzeit abzeichnende Tendenz ist vor allem auf die vermehrte Teilnahme älterer Schüler der Oberschulen und des Gymnasiums zurückzuführen. Auch eine erfreuliche Tendenz: Die Anzahl der auswärtigen Schüler, die am Forstfest teilnehmen, wächst jährlich.

Mit den vermehrten Teilnehmerzahlen ergeben sich aber auch Problemfelder für die Gärtner der Stadt und des Umlandes sowie die Stadtgärtnerei. Das heißt, es müssen mehr Kränze, Bögen, Füllhörner und Blumenkörbchen hergestellt werden. „Also bitte rechtzeitig zum Gärtner seines Vertrauens gehen“, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Nach Entscheidungen des Forstfestkomitees werden die Schüler der achten Klassen der Oberschulen und des Gymnasiums erstmals 2017 im Klassenverband laufen. Will heißen, mit Klassenfahne, sechs Leistungsstäben, Mädchen mit Bögen und Jungen mit Geren. Die Schüler der neunten Klassen der Oberschulen und der neunten bis elften Klassen des Gymnasiums bilden dagegen die Fahnengruppen beziehungsweise Sterne.

Interessant in diesem Zusammenhang ist vielleicht, dass schon im Jahr 1931 bei einer ähnlichen Schülerzahl wie heute, die achten Klassen ebenfalls die 15. und 16. Abteilung mit den gleichen Schmuckelementen wie die siebenten Klassen bildeten. Damals allerdings ohne die Klassenbesten, die dann in den Sternen und Fahnengruppen liefen. Die Lessingschüler gingen dann als 17. Abteilung am Ende des Umzuges. Letzteres geht in heutiger Zeit natürlich nicht mehr, da das Lessinggymnasium mit 437 Beteiligten die Schule mit den meisten Teilnehmern ist. Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal einige besondere Wünsche der Umzugs-Organisatoren. Zum einen werden die Eltern gebeten, ihre Kinder pünktlich zu den Treffpunkten bringen. Eltern und Zuschauer bitte während der Festzüge nicht die Straßen zwischen den Abteilungen queren. Zuschauer sollten den Festzug bitte nicht auf der Straße begleiten. Auch diese Bitte geht vor allem an die Eltern, die teilweise lange Strecken neben ihren Kindern mitlaufen.

Nicht so viele Eltern im Umzug!

„Zum Einzug am Donnerstag reichen pro Grundschulklasse und abhängig von den teilnehmenden Schülern maximal vier begleitende Elternteile aus“, heißt es weiterhin. „Dabei sollte vermieden werden, dass Kinderwagen mitgeführt werden, auch aus Sicherheitsgründen besonders bezogen auf die Fackelträger auf dem Markt.“ Die Klassenleiter übergeben verantwortungsbewusst alle Kinder nach dem Abschluss auf dem Markt den Eltern, das heißt, sie warten, bis alle Kinder bei den Erziehungsberechtigten sind. Insofern ist die Sicherheit für die Kinder wirklich gegeben. (SZ)

