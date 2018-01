Ein Feuerwerk an Melodien Die Leipziger Salon-Philharmoniker sind wieder zu Gast an der neuen Bühne Senftenberg. Wer Alternativen für das Wochenende sucht, findet welche im sz-veranstaltungskalender.com.

© Picasa

Nicht zuletzt wegen der großen Resonanz auf das Konzert im vergangenen Jahr sind am Sonntag um 17 Uhr die Leipziger Salon-Philharmoniker wieder zu Gast an der neuen Bühne Senftenberg. Im Zuge der Konzertreihe Variationen präsentieren sie ein wahres Feuerwerk an Melodien vom „Kaiserwalzer“ bis zur „Schönen blauen Donau“. Die beiden Solistinnen des Abends, Gabriele Bernsdorf (li.) und Mona Deibele, nehmen mit Stephan Scherpe diesmal einen Tenor in ihre Mitte. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Jacques Offenbach, Franz Lehár, Frederick Loewe, Johann Strauß und vielen anderen. Und keine Sorge: Der „Radetzkymarsch“ wird auch diesmal nicht fehlen. Einige Karten gibt es noch im Vorverkauf an der Theaterkasse an der Rathenaustraße sowie an der Abendkasse. Karten kosten zwischen 20 und 28 Euro.

