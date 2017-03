Ein Feuerwehrauto für einen Tausender Ein Verkauf über Umwege führt nun doch zum Ziel. Ein Putzkauer Feuerwehrmann darf den alten W 50 kaufen.

Die Gemeinde Schmölln-Putzkau will einen W 50 los werden. Sie musste die Verkaufsgespräche aber unterbrechen, nachdem das Landratsamt interveniert hatte. © Steffen Unger

Für rund 1 000 Euro soll ein ausgemustertes Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Putzkau einen neuen Eigentümer finden. Die Gemeinde folge mit diesem Kaufpreis der Empfehlung eines Gutachters, der den Wert des Fahrzeuges vor wenigen Tagen ermittelt hat, sagte Bürgermeister Achim Wünsche (parteilos) auf Anfrage. Die Kosten für das Gutachten – rund 200 Euro – teilen sich Verkäufer und Käufer, wobei die Gemeinde den größeren Anteil trägt. Auf einer nichtöffentlichen Sitzung am Dienstagabend gab der Gemeinderat seine Zustimmung zu dem Verkauf.

Die Gemeinde Schmölln-Putzkau hatte das Fahrzeug zum Verkauf ausgeschrieben. Drei Bewerber meldeten sich. Verkauft werde nun an den Interessenten, der das Höchstgebot abgab, sagte der Bürgermeister. Das Fahrzeug, Baujahr 1988, kommt in gute Hände. Ein aktiver Feuerwehrmann aus Putzkau erwirbt das Auto.

Die Gemeinde wollte das Fahrzeug direkt an den Meistbietenden verkaufen, musste aber zuvor den Umweg über eine Wertermittlung gehen, nachdem das Landratsamt interveniert hatte. Begründung der Kreisbehörde: Kommunales Eigentum dürfe grundsätzlich nur zum vollen Wert veräußert werden. Der Bürgermeister habe gegenüber dem Gemeinderat für die Beratung und Beschlussfassung den Nachweis zum Wert für das zu verkaufende Fahrzeug zu erbringen. Ob man dafür einen externen Gutachter beauftragt oder auf die Kompetenz aus dem eigenen Haus setzt, sei Sache der Gemeinde, erklärte ein Kreissprecher gegenüber der SZ.

Dekra einbezogen

In Schmölln-Putzkau schluckte man diese bittere Pille, gab aber auch zu bedenken, dass eine kleine Gemeindeverwaltung nicht über die personellen Kapazitäten verfügt, die man braucht, um den Wert eines Fahrzeuges fachgerecht zu ermitteln. Also wurde die Dekra mit dieser Aufgabe betreut.

Der Hinweis aus dem Landratsamt und seine Begründung ließen nicht nur in Schmölln-Putzkau aufhorchen. Er habe, nachdem die SZ darüber berichtet hatte, mehrere Anrufe von Bürgermeisterkollegen erhalten, sagte Achim Wünsche. Offenbar wäre man auch in anderen Gemeinden über den gleichen Fallstrick gestolpert.

Allerdings weiß man in Schmölln-Putzkau jetzt, da das Gutachten vorliegt, auch, dass der Gemeinde durch einen direkten Verkauf kein finanzieller Schaden entstanden wäre. Der Interessent mit dem Höchstgebot war von Anfang an bereit, einen Tausender für das zu großen Teilen technisch abgerüstete Fahrzeug zu zahlen. Genau so viel, wie der Gutachter als Wert ermittelte. Also außer Spesen nichts gewesen? Bürgermeister Achim Wünsche sieht es sportlich: Wieder was dazu gelernt, sagt er. (SZ/ir)

zur Startseite