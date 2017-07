Ein fettes Spieljahr Der VfL Waldheim 54 II hat sich den Meistertitel geholt und die HSG Neudorf/Döbeln II den Pokal. Auch Leisnig überzeugte.

Es war ein ganz fettes Jahr für die Vertreter des Altkreises Döbeln in der Leipziger Bezirksliga der Männer. Alle drei an den Start gegangenen Mannschaften der Region prägten das Niveau maßgeblich mit. Zwei alteingesessene Teams an der Tabellenspitze und ein Aufsteiger mehr als solide nur knapp dahinter. Zudem ging auch der Leipzig Pokal in den Süden.

Der VfL Waldheim 54 II (1./35:9) wurde überlegen Bezirksmeister, die HSG Neudorf/Döbeln II (3./27:17) spielte lange um den Titel mit und hielt sich im spannenden Endspiel des Leipzig-Pokals gegen den Meister schadlos.

Überraschung im Pokalfinale

„Im Saisonverlauf waren wir im Soll, auch wenn wir mehr Spiele hätten gewinnen können“, sagte Helmut Herrmann, der Trainer der HSG Neudorf/Döbeln II, welcher wie VfL II-Coach Michael Henoch nach der Saison aufgehört hat. Weiter sagte er: „Die Waldheimer sind verdient Meister geworden, da sie über die Saison konstanter gespielt haben. Im Pokalfinale dagegen haben wir unser bestes Spiel der Saison gezeigt und so hatten die Mannschaft und ich einen super Abschluss. Es hat Spaß gemacht mit den Jungs. Allerdings war die Trainingsbeteiligung nicht immer so, wie es sein sollte. Aber das ist das Los einer zweiten Mannschaft.“

Auch der SV Leisnig 90 (5./25:19) hat als Neuling gleich mit einem starken Start für Aufsehen gesorgt und in der Rückrunde durch weiteres fleißiges Punktesammeln einen respektablen fünften Rang erreicht. Die drei regionalen Döbelner Vereine haben der Liga damit ganz klar ihren Stempel aufgedrückt und spielerisch sehr überzeugt. „Wir wollten Erfahrungen sammeln, das ist uns gelungen. Außerdem haben wir als Aufsteiger mit Platz fünf sportlich eine super Saison gespielt“, resümierte der Leisniger Trainer Steffen Bradler und fügte an: „Nun haben wir uns die nächsten Ziele gesteckt, wollen kommende Saison einen Podestplatz in Augenschein nehmen. Und bei noch etwas mehr Fleiß und Trainingsintensität sollte uns das gelingen, denn soweit waren wir nicht entfernt.“

Mit dem HV Glesien (2./29:15) und der HSG Riesa/Oschatz II (4./25:19) waren zwei weitere Teams in der Tabellenspitze gut mit dabei und hatten ihren Anteil an einem lange sehr spannenden Titelkampf. Die Waldheimer waren mit einer imponierenden Siegesserie aber nicht zu stoppen und machten mit dem Auswärtssieg in Döbeln den Meisterschaftsgewinn vorzeitig perfekt. Der VfL kann nicht aufsteigen und die Glesiener wollen nicht.

Neudorf übernimmt Aufstiegsrecht

Somit wird die HSG Neudorf/Döbeln II als Tabellendritter im kommenden Spieljahr in der Verbandsliga antreten, vor allem auch um den nachrückenden Nachwuchs sportlich mehr zu fordern. Allerdings kommt es nicht zum Derby mit den Waldheimern, denn beide Lokalrivalen sind in unterschiedlichen Staffeln eingeordnet.

Der Leipziger SV Südwest (6./21:23), der SC DHfK Leipzig II (7./21:23), der zweite Aufsteiger SG Motor Gohlis Nord Leipzig (8./21:23) und Verbandsligaabsteiger SG LVB Leipzig III (9./21:23) waren recht solide aufgestellt und sorgenfrei in puncto Abstieg. An die Spitzengruppe kamen sie jedoch trotz guter spielerischer Ansätze nicht heran.

Der zweite Verbandsligaabsteiger, HSV Mölkau (10./19:25), hatte dagegen mehr Probleme als den Randleipzigern lieb sein konnten, vermochte sich aber rechtzeitig von den Abstiegsrängen abzusetzen. Auf diesen kamen der USC Turbine Leipzig (11./10:34) und Vorjahresmeister SG Lok Wurzen (12./10:34) ein. Damit war vor der Saison überhaupt nicht zu rechnen, denn beide Mannschaften wurden eher im oberen Tabellendrittel vermutet. Aus verschiedenen Gründen konnten sie aber nicht an die aus der Vorsaison gewohnten Leistungen anknüpfen.

Weiter mit dabei werden in der kommenden Saison dennoch die Handballer aus Wurzen sein, die den Platz der Spielgemeinschaft aus USC Leipzig und Turbine Leipzig einnehmen, die in der kommenden Saison wieder mit separaten Mannschaften in der Bezirksklasse Leipzig ihr Glück versuchen wollen. Zudem stoßen aus der Bezirksklasse der Tabellenzweite VfB Eilenburg und der -dritte, BSC Victoria Naunhof, hinzu, da der Meister, SG LVB Leipzig IV, nicht aufstiegsberechtigt ist. Soweit, so gut. Oder doch nicht?

Da die Spieler der vierten Mannschaft der SG LVB sich nach vereinsinternen Unstimmigkeiten zum Vierten der Bezirksklasse, SG Lok Leipzig Mitte II, abmeldeten und diesen entsprechend verstärkten, gab die spielleitende Stelle dem Antrag dieses Vereins statt, mit dieser – als Tabellenvierter eigentlich nicht aufstiegsberechtigten Mannschaft – in der kommenden Saison Bezirksliga zu spielen. Damit ergibt sich für die Bezirksliga der Männer ein Schlüssel von 13 Mannschaften, der insbesondere für Vereine mit weiteren Mannschaften im Spielbetrieb einen unverhältnismäßigen Aufwand an Organisation und Kosten bedeutet.

