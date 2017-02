Ein Festival wie kein anderes „Sandstein und Musik“ geht ins 25. Jahr: mit 31 Konzerten und enormer Vielfalt. Am Anfang war nicht nur Kulturbegeisterung.

Der Dresdner Trompeter und Dirigent Ludwig Güttler war von Anfang an bei „Sandstein und Musik“ dabei. © Daniel Förster

Bach und Palestrina in Struppen, Mozart in Geising und Vivaldi in Neustadt – das sind nur drei Konzerte, die bei der diesjährigen Auflage des Festivals „Sandstein und Musik“ geboten werden. Von März bis Ende des Jahres gastieren hochkarätige Solisten und Ensembles in der Region.

Was nur wenige wissen: Gestartet ist „Sandstein und Musik“ nicht nur, um Klassik in die Sächsische Schweiz zu bringen. Pirnas früherer Oberbürgermeister Hans-Peter Bohrig erinnerte am Mittwochabend auf einem kulturpolitischen Forum im Jagdschloss Graupa an die Anfänge: Unter dem Eindruck der grassierenden Arbeitslosigkeit der 90er-Jahre sei in einer Dienstberatung des Landrates der Gedanke geboren, etwas zu machen, was sowohl die Kultur als auch die Wirtschaftskraft stärkt. Von Anfang an mit dabei: der Dresdner Trompeter und Dirigent Ludwig Güttler. Ihm und dem Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig (CDU) war es zu verdanken, dass aus der kleinen Privatinitiative ein stattliches Festival geworden ist. „Tatkraft, Einfallsreichtum und das Bewusstsein, wir werden schon sehen“, das waren aus Ludwig Güttlers Sicht die wichtigsten Zutaten für den Erfolg. Den beiden gelang es, im Laufe der Jahre einen großen Kreis von Sponsoren zu gewinnen.

Dazu gehören die Ostsächsische Sparkasse Dresden, die Enso und Margon. Auch der Freistaat unterstützt die Initiative – wobei es gerade Sparkassenchef Joachim Hoof faszinierend findet, was alles die Macher mit vergleichsweise wenig Fördermitteln erreicht haben. 158 000 Zuschauer zählte das Festival seit seinen Anfängen.

Hochkultur zu erschwinglichen Preisen, diesem Anspruch genügt „Sandstein und Musik“ noch heute. Die Teilnehmer einer Podiumsdiskussion in Graupa waren sich darüber hinaus einig, das Festival ist mittlerweile zu einem Stück Identität für Einheimische und Gäste geworden.

Für die Musikschule Sächsische Schweiz hatte die Festveranstaltung sogar mehr als einen ideellen Wert: Finanziert aus Spenden, bekam die Einrichtung eine A-Klarinette im Wert von über 1 000 Euro überreicht. (SZ/dsz)

