Ein Fest rund um die Suppe Die Lauterbacher kochen im Wettstreit und löffeln alles gemeinsam aus.

Lauterbach. Der Kultur- und Bürgerverein Lauterbach lädt für 28. Januar zum zweiten Suppenfest ein. Alle interessierten Hobbyköchinnen und -köche aus Lauterbach und Umgebung sind aufgerufen, mit den Vereinsmitgliedern und vielen interessierten Zuschauern dieses fröhliche Fest zu feiern.

Zur Teilnahme am Kochwettstreit um die beste Suppe bittet der Kultur- und Bürgerverein um Zubereitung von drei Litern der Lieblingssuppe. Und damit die zum Probieren auch noch schön frisch ist, kann sie erst am Tag des Festes bis 10 Uhr abgegeben werden. In der Küche des Erbgerichts werden die Töpfe in Empfang genommen.

Um 11 Uhr wird eine Jury die öffentliche Verkostung durchführen und den Lauterbacher Suppenkönig küren. Sicherlich ist da manchem Zuschauer schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Aber keine Sorge. Nach dem Wettbewerb sind alle Gäste des Spektakels zum gemeinsamen Suppeessen eingeladen. (SZ/aw).

Teilnahmemeldung bitte über G. Kretzschmar, Telefon 035973 26380 oder 0173 9892580

