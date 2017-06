Ein Fest mit Dynamo Der Zweitligist lockt trotz Wetterkapriolen 1550 Zuschauer auf die Großenhainer Jahnkampfbahn. Die Fans sind begeistert und in Spendenlaune.

Anderthalb Stunden vor dem Spiel gießt es in Strömen. Das zweite Mal an diesem Mittwoch in Großenhain. Und das ausgerechnet an dem Tag, an dem Dynamo Dresden kommt. Doch Dynamo-Fans sind unermüdlich und kennen kein schlechtes Wetter. 1550 zahlende Zuschauer sind zur Jahnkampfbahn gekommen, um den Fußball-Zweitligisten bei seinem ersten Test nach der Sommerpause gegen Viktoria Berlin zu sehen. Und als endlich der Anpfiff erfolgt, haben sich auch die Gewitterwolken verzogen.

Es ist ein Fest für Großenhain. Die Dynamos sind wie versprochen mit der kompletten Mannschaft an die Röder gekommen, inklusive aller Neuzugänge. Trainer Uwe Neuhaus leistet sich den Luxus, in der Halbzeit bis auf den Torhüter komplett zu wechseln. Da steht es bereits 4:1 für die Gelb-Schwarzen. Zwar schießen sie selbst mit einem Eigentor Viktoria in Führung. Doch dann drehen sie das Spiel und legen nach der Pause noch einen Treffer zum 5:1-Endstand nach.

Doch es wurde nicht nur Fußball gespielt. Bei Stadionsprecher Heiko Probst kamen angesichts der Wetterunbilden Erinnerungen an den Tornado in Großenhain 2010 und die jüngste Katastrophe östlich von Großenhain am vergangenen Donnerstag auf. Spontan entschied er in der Halbzeitpause, eine Spendenaktion zugunsten des arg in Mitleidenschaft gezogenen Schlossparks von Schönfeld zu initiieren. Mit einem tollen Erfolg: 837,17 Euro sind nach der ersten, noch nicht offiziellen, Zählung zusammengekommen. Jetzt soll ein Termin mit dem Schönfelder Bürgermeister vereinbart werden, um die Spendensumme in würdiger Form zu überbringen.

