Ein Fest für über 50 Künstler Drei neue Ausstellungen eröffnen in Pulsnitz. Gezeigt werden Malerei, Plastiken und auch Schmuck.

Die in Radeberg geborene Porzellanmalerin Cornelia Faulwasser ist in der Helios-Galerie mit Aquarellen vertreten. © Manufaktur Meissen

Mit einem Kunstfest eröffnet der Ernst-Rietschel-Kulturring am 22. April um 14 Uhr in der Ostsächsischen Kunsthalle in Pulsnitz drei Ausstellungen mit Künstlern aus dem Kulturraum Chemnitz und aus dem Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien sowie mit Sibylle Leifer und Cornelia Faulwasser. In der Ostsächsischen Kunsthalle werden von 54 Künstlern aus einem städtischen und einem ländlichen Kulturraum Malerei, Plastik, Keramik, Design und Schmuck gezeigt. Künstler der Oberlausitz begegnen Künstler aus Chemnitz und dem Erzgebirge. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit des Chemnitzer Künstlerbunds mit den Kunstvereinen der Oberlausitz und dem Kulturring und soll den Austausch bildender Künstler in Sachsen fördern und die Oberlausitz als gastlichen Kunstraum präsentieren.

In der Galerie im Geburtshaus Ernst Rietschels wird Sibylle Leifer Holzschnitte ausstellen. Sie studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden Malerei und Grafik und lebt heute in Sanz bei Greifswald. Beim Holzschnitt liegen Wagnis und Geheimnis dicht beieinander. Was einmal geschnitten wurde, ist nicht zurückholbar. Im Wegnehmen liegt das Rätsel des Entstehens. Sibylle Leifer ist bei Holzschneiden hoch konzentriert, jeder Handgriff ist vorgedacht und doch wirken ihre Figuren und Tiere erstaunlich bewegt.

In der Galerie im Kultursaal der Helios Klinik Schloss Pulsnitz zeigt Cornelia Faulwasser aus Meißen Aquarelle mit Blumen- und Landschaftsmotiven. Sie wurde 1962 in Radeberg als Cornelia Heger geboren und absolvierte eine Ausbildung zur Porzellanmalerin in Meißen. Cornelia Faulwasser ist seitdem als Blumenmalerin in der Manufaktur tätig. In zahlreichen Kursen eignete sie sich die verschiedenen Techniken der Malerei an. Ihre sehr sensiblen und beeindruckenden Stillleben, Blumendarstellungen und Landschaften wurden mehrfach in Ausstellungen und bei Ausstellungsbeteiligungen gezeigt.

Eine Einführung in alle drei Ausstellungen gibt Dr. Ingrid Koch aus Dresden. Musikalisch wird die Eröffnung von Rainer Promnitz, Violoncello, und Thomas Seibig, Altsaxofon, begleitet. Nach der Eröffnung können alle Ausstellungen besucht werden und in der Ostsächsischen Kunsthalle lädt ein Galeriecafé zum Verweilen ein. (SaS)

Alle Interessierten sind zur Eröffnung oder im Ausstellungsverlauf eingeladen, sich die Werke anzusehen: Ostsächsische Kunsthalle und Galerie im Geburtshaus Rietschels donnerstags, freitags und sonntags 14 bis 17 Uhr. Galerie im Kultursaal der Klinik Schloss Pulsnitz sonntags 14 bis 17 Uhr und je eine Stunde vor Veranstaltungen.

zur Startseite