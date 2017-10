Ein Fest für Pücklers Lieblingsblume Mit dem ersten Hortensienfest riefen Leknica und Bad Muskau eine neue Veranstaltung ins Leben. Im nächsten Jahr wird sie in Bad Muskau fortgesetzt.

Hortensien zum Mitnehmen: Die meisten Gäste nahmen am Sonnabend im Oksir, im Kulturhaus von Leknica (Lukgnitz), das Angebot dankend an. „Fleißig gießen“, mahnte Bürgermeister Piotr Kuliniak (nicht im Bild). © Rolf Ullmann

Sie galt als die Lieblingsblume des „grünen Fürsten“ Hermann von Pückler-Muskau. In der Gestaltung seines Landschaftsparks wies er ihr immer eine bedeutende gestalterische Rolle zu. Was lag also näher, als diese Blume als herausragendes und identitätsstärkendes Merkmal für die beiden deutsch-polnischen Grenzstädte Bad Muskau und Leknica (Lugknitz) zu küren. Bereits 2014, während des Welterbetags, wurden die beiden „Hortensienstädte“.

Am vergangenen Sonnabend ließen sie diesem Auftakt nun einen zweiten Schritt folgen. Gemeinsam feierten sie auf der polnischen Seite im Kultur- Sport- und Erholungszentrum in Leknica das erste Hortensienfest. Die beiden Bürgermeister Piotr Kuliniak und Andreas Bänder hatten dazu die Bürger der Nachbarstädte eingeladen. Davon machten besonders die Einwohner aus Leknica regen Gebrauch, obwohl der Stromausfall teilweise ausgefallen war und gleichzeitig eine große kirchliche Veranstaltung stattfand. In seiner Begrüßung hob das polnische Stadtoberhaupt die historische Verbundenheit der beiden Städte durch das Wirken von Pückler beiderseits der Neiße hervor. „Nehmen Sie alle eine Hortensie mit nach Hause und pflegen Sie diese gut, damit sie gedeiht,“ forderte er alle Gäste auf.

Andreas Bänder versprach, dass die Stadt Bad Muskau im nächsten Jahr ebenfalls ein guter Gastgeber für das folgende, das zweite Hortensienfest, sein wird. Die Bedeutung dieses Festes kleidete er in die Worte, „Das Hortensienfest bildet einen weiteren Schritt des Weges, auf dem sich deutsche und polnische Bürger aufeinander zubewegen.“ Nach einem geeigneten Zeitpunkt und der dafür passenden Örtlichkeit für das Fest auf deutscher Seite werde derzeit noch gesucht, sagte Andreas Bänder im weiteren Verlauf seiner Begrüßung.

„Wir werden uns dabei bemühen einen Termin zu finden, an dem sich das Fest nicht mit einer anderen Veranstaltung in beiden Städten überschneidet“, bekräftigte das Bad Muskauer Stadtoberhaupt. Die Teilnahme von Cord Panning, dem Direktor des Fürst-Pückler-Parks, am Fest, gab Anlass zur Hoffnung, das Park und Schloss in Bad Muskau unter Umständen mehr als nur die Rolle eines Zaungastes bei der Ausrichtung des zweiten Hortensienfestes im nächsten Jahr spielen werden.

