Ein Fest für Flaneure Eine Ausstellung in Niesky zeigt historische Ausflugsziele in der Region. Die Schau lebt vom Engagement privater Sammler.

Die Ausstellung „Raus ins Grüne“ hat zur Eröffnung viele Neugierige aus Niesky angelockt. Sie zeigt, wo die Nieskyer vor 130 Jahren gerne ihre Freizeit verbrachten. © André Schulze

Gastronomen präsentieren sich heute gerne im Internet. Kaum ein Lokal verzichtet auf eine eigene Facebookseite. Wer wissen will, wie sich die Wirtschaften Ende des 19. Jahrhunderts vermarktet haben, der sollte die am Donnerstag eröffnete Ausstellung im Nieskyer Johann-Raschke-Haus besuchen. Die Schau „Raus ins Grüne“ zeigt viele historische Postkartenmotive von Gasthäusern aus der Region. Mehr als 20 Lokale in und um Nieskys hat der stellvertretende Oberbürgermeister Frank Mrusek in der Ausstellung gezählt. „Und alle konnten davon leben“, sagt er beeindruckt.

Viele der historischen Postkarten hat das Nieskyer Museum von privaten Sammlern aus Niesky erhalten. Hobbyhistorikern wie Hubert Teuchner, Uwe Plattner oder Joachim Scholz gilt bei der Eröffnung auch ein besonderer Dank des stellvertretenden Oberbürgermeisters. Von ihrem Engagement würde das Museum sehr profitieren. Der Fundus des Stadtarchivs sei durch die Bürger stetig gewachsen. Auch die Anregung zur aktuellen Ausstellung stammt von Postkartensammler Hubert Teucher.

Dabei zeigt die Ausstellung weit mehr als nur historische Postkartenmotive. Auch Ausflugsziele in der Heide- und Teichlandschaft um Niesky werden vorgestellt. Museumsleiterin Eva-Maria Bergmann hat sich bei der Konzeption der Schau maßgeblich am ersten Reiseführer für Niesky aus dem Jahr 1882 orientiert. Ergänzt worden sind die Tipps nicht nur um historische Postkartenmotive, sondern auch um alte Fotos. Eine Fotografin ist zwischen 1895 und 1905 oft bei ihrer Verwandschaft in Niesky zu Besuch gewesen und hat dabei viele wertvolle Aufnahmen gemacht. Laut Eva-Maria Bergmann werden einige der Fotos zum ersten Mal in Niesky gezeigt.

Noch bis Mitte März 2017 ist die Ausstellung mit den Ausflugszielen im Johann-Raschke-Haus zu sehen. Nach Ansicht des stellvertretenden Oberbürgermeister passt das Thema optimal ins Nieskyer Jubiläumsjahr. „Besser kann man es sich nicht wünschen“, sagt Frank Mrusek. Die Stadt feiert 2017 nämlich ihren 275. Geburtstag. Die Ausstellung zeigt, wie sich Niesky und Umgebung im Laufe der letzten hundert Jahre verändert hat. Einige Ausflugsziele sind zum Beispiel durch die Flutung des Stausees Quitzdorf verschwunden.

Die Ausstellung ist kaum eröffnet, da denken die Nieskyer Postkartensammler schon laut über weitere mögliche Ausstellungen nach. Warum nicht eine Schau über Gewerke oder Geschäfte in der Stadt? An Motiven sollte es nicht fehlen. Allein Hubert Teuchner hat mehr als 300 historische Ansichtskarten aus Niesky und Umgebung zusammengetragen.

zur Startseite