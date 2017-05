Ein Fest für die ganze Familie Am Himmelfahrtstag sind die Schönberger auf Gäste eingestellt. Einige sind mehrere hundert Kilometer gereist.

Sabrina Busch (rechts) unterstützt Fabian und Sven beim Feuerwehrfest beim Zielspritzen. © Dietmar Thomas

Heiko Stockhecke aus Sachsenburg macht jedes Jahr zu Himmelfahrt mit Freunden eine Radtour. Dabei planen sie fast immer einen Stopp beim Dorf- und Feuerwehrfest in Schönberg ein. Das gefällt ihnen, weil es Abwechslung für die ganze Familie bietet. Discomusik tönt aus dem Festzelt. Dass die Küche Zuhause kalt geblieben ist, zeigen die vielen Besucher, die an den Ständen mit Speisen und Getränken anstehen. Hulareifen, Tennisschläger und anderes Spielzeug stehen für die Kinder bereit.

„Seit 26 Jahren gibt es das Fest“, sagt Dietmar Linhart, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins. Auf die Idee, ein Fest zu veranstalten kamen die Mitglieder des Vereins, weil durch den Gasthof früher in Schönberg zu Himmelfahrt immer etwas los war. „Das haben wir dann übernommen“, so Linhart. „Anfangs war es nicht mehr als ein Himmelfahrtsgelage für Männer. Daraus wurde das Dorf- und Feuerwehrfest für die ganze Familie.“ Linhart freut, dass die Kinder den ganzen Tag beschäftigt sind. Für sie gibt es verschiedene Spiele und Wettbewerbe. Sie können mit kleinen Bögen Pfeile auf ein Ziel schießen, mit Bobbycars einen Parcours überwinden, Tennis spielen, sich schminken lassen, in einer Hüpfburg toben, basteln oder mit einem echten Feuerwehrschlauch den großen Löschangriff üben. Auch eine Rundfahrt mit der Feuerwehr ist möglich.

Für die Erwachsenen gibt es zum ersten Mal eine Cocktailbar. Am Vormittag spielt zum traditionellen Frühschoppen das Blasorchester Wiederau und am Nachmittag tanzen die Gruppen vom Kriebethaler Faschingsclub. Zu denen gehören die Kinder von Manuel Viertel aus Reichenbach. Er lobt die Atmosphäre der Veranstaltung. Einen wesentlich weiteren Weg hatten die zehn Kameraden der Partnerwehr. Sie kommen aus Schönberg an der Ostsee und werden auch heute dabei sein, wenn die hiesigen Schönberger ihr neues Feuerwehrfahrzeug bekommen. (hk)

