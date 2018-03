Ein Feiertag der Muttersprache zuliebe

In Amerika gibt es nichts, was es nicht gibt. Und vieles schwappt völlig ungebremst zu uns herüber. Sinn oder Unsinn dahingestellt. Den 4. März als National Grammar Day aber halte ich für eine gute Erfindung. 2008 in den USA aus der Taufe gehoben, sollen an diesem Tag die Sprache und die sie ordnenden Regeln geehrt werden, denn sie machen Kommunikation unter zivilisierten Menschen erst möglich. Amerikaner treiben auch das auf die Spitze, etwa mit dem Artikuliere-vollständige-Sätze-Tag (31. Mai) oder dem Tag des Satzzeichens (24. September).

In Deutschland sind mir derlei Tage nicht bekannt. Dabei kräuseln sich einem auch hier bei vielen sprachlichen Sünden die Nackenhaare. Angefangen damit, dass immer mehr Anglizismen deutsche Wörter verdrängen, bis zum Abkürzungswahn, der der Hektik des Alltags und der Digitalisierung geschuldet ist. Den Vogel aber schießen die sozialen Medien ab. Dort wird unsere schöne Muttersprache von immer mehr Leuten regelrecht vergewaltigt. Dabei ist geordnete Sprache Ausdruck geordneter Gedanken. Was übrigens auch für mich und meine Berufskollegen gilt. Sich in Rechtschreibung und Interpunktion mehr Mühe zu geben, ist eine Aufforderung des morgigen Grammatiktags. Und die sollte keineswegs auf den 4. März beschränkt sein.

